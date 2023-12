Dalla pista di pattinaggio ai mercatini: con il Ponte dell'Immacolata brillano anche le frazioni

Prezzo non disponibile

Con la Festa dell’Immacolata si apre un lungo weekend da vivere in pieno clima natalizio a Misano Adriatico. Il centro attende bambini e adulti con le sue luminarie e la grande pista da pattinaggio su ghiaccio, aperta tutti i giorni fino al 7 gennaio. In Piazza della Repubblica, a partire dal 9 dicembre, tutti i sabati pomeriggio sarà inoltre possibile passeggiare tra le bancarelle di un mercatino dell’artigianato artistico E se il centro di Misano brilla già da qualche giorno, a partire da domani si illumineranno anche la frazioni.

A Misano Monte, alle 18:30, è in programma l’accensione dell’albero di Natale davanti alla chiesa, con i canti dei bambini della scuola materna Don Bosco e pizzata nel tendone parrocchiale. Si accendono le luminarie anche a Villaggio Argentina, dove ogni sera, a partire da domani (ad esclusione del 25 e 31 dicembre) è in programma anche la tombola natalizia nella sala polivalente. Appuntamento con la tombola anche a Scacciano, dove domani sera andrà in scena il primo dei cinque appuntamenti conviviali a tema (centro di quartiere).

A Santamonica le luci di Natale si accenderanno sabato 9 dicembre: dalle 15:30, al centro di quartiere, ci sarà l’evento “Accendiamo il Comitato”, con accensione delle luminarie, panettone per tutti e mercatini di Natale. Durante tutto il periodo natalizio, fino al 20 gennaio, sarà infine possibile ammirare il presepe meccanico a cura di Ferdinando Righetti i via Boito n. 7.