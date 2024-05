Dalla tradizione alla musica live, dal cinema allo sport: Bellaria si prepara agli eventi del weekend

Comincia a Bellaria Igea Marina un weekend di appuntamenti da non perdere, con cui la città celebrerà la Festa della Repubblica ospitando eventi esclusivi improntati alla tradizione, alla musica, al cinema e allo sport. Si parte questa sera, con i riflettori del drive in nautico “Un Mare di Cinema” pronti a riaccendersi a partire dalle 21.00: quando verrà proiettato su un maxi ledwall allestito a bordo della motonave Super Tayfun, il docufilm di Fabio Concato in anteprima nazionale dal titolo “Altro di me”. Il pubblico potrà assistere alla pellicola accomodandosi a bordo delle imbarcazioni messe a disposizione dal Circolo Nautico e dal Circolo Diportisti di Bellaria Igea Marina: gli interessati sono invitati a prenotarsi scrivendo a eventi@fondazioneverdeblu.org oppure chiamando lo 0541.346808. Protagonista della serata successiva, domani alle 21.15, sarà sempre l’amatissimo cantautore milanese, che si esibirà in piazzale Capitaneria di Porto, sempre nella suggestiva cornice del porto canale, proponendo live i suoi più grandi successi. Da segnalare che, solo in caso di maltempo, sono previste due location alternative: Cinema Teatro Astra per il docufilm e Palacongressi per il concerto.



Sabato 1^ (dalle 15.30) e domenica 2 giugno (dalle 10.30) lungo via Guidi e vie limitrofe, torna poi “L’Isola dei Curiosi”, caratteristico mercatino dedicato al prodotto tipico, all’artigianato artistico, ma anche al collezionismo, al piccolo antiquariato e al vintage; il tutto impreziosito da diversi eventi nell’evento, come l’esposizione di pittura a cura dell’Associazione “Bell’Arte” in piazzetta Fellini, dove il pubblico troverà in mostra anche i mezzi storici del Moto Club Moto Time e del Vespa Club Bellaria Igea Marina, nonché dagli appuntamenti rivolti ai più piccoli a cura di Pro Loco Bellaria Igea Marina APS. Presente domenica anche il caratteristico mercatino agricolo “a chilometro zero”, un appuntamento immancabile nel centro dell’Isola dei Platani.



Sempre sabato sera, alle 21.00 presso il giardino della Torre Saracena, andrà in scena poi “Le Vie dell'Amicizia", concerto gratuito firmato dal Coro delle Stelle: una realtà musicale lombarda costituita da bambini, adolescenti e adulti che, con spirito di solidarietà, dedicano la propria voce a chi più ne ha bisogno. Approderanno a Bellaria Igea Marina dopo essersi esibiti in tutta Italia, portando un sorriso in ospedali oncologici pediatrici, case famiglia, centri per disabili, ricoveri per anziani e centri per adolescenti, cantando inoltre nel 2015 in udienza privata per Papa Francesco.



Domenica 2 giugno, dando continuità alla partnership della città con produzioni di rilievo nazionale, Bellaria Igea Marina ospiterà inoltre il primo evento di selezione 2024 di “Donnavventura”, l’avvincente format di spedizioni tutte al femminile. Appuntamento dalle 10.00 alle 17.00 in piazzale Kennedy, dove le Donnavventura veterane saranno pronte a incontrare le nuove candidate. Proprio la realtà di Bellaria Igea Marina avrà un ruolo chiave nella scelta: alle candidate verrà infatti consegnato un brief da cui partire per realizzare un contenuto da pubblicare sui propri canali social, nel quale dovranno raccontare al meglio il territorio dimostrando le proprie capacità da reporter di viaggio.



Non mancheranno in questi giorni, ultimi ma non per importanza, i grandi eventi sportivi. Sabato 1 giugno torna la Maratonina dei Laghi, la principale manifestazione di corsa su strada di Bellaria Igea Marina organizzata dalla Dinamo Sport. L’evento, che taglia il traguardo prestigioso della cinquantesima edizione, verrà riproposto con il format della partenza serale, in particolare alle ore 19.00 da piazzale Kennedy: una formula particolarmente gradita ai runner, come dimostra il sold out fatto registrare già da qualche giorno in termini di iscrizioni. Sempre nel weekend, infine, si concluderà il secondo torneo open della stagione firmato Kiklos: il 24° Beach Volley 2x2 misto – 3x3 m/f – 4x4 misto, cominciato ieri sulla sabbia di Bellaria Igea Marina. Boom di richieste per quest’edizione: sono ben 2.200 i beacher che sino a domenica si sfideranno al Beky Bay per una full immersion di gare e divertimento, con un incremento di oltre 500 atleti rispetto al 2023.