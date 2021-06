Dan:Ros Dj e Angelo Ferreri accendono le notti riminesi

il sound a metà tra house e nu-disco di DAN:ROS, intratterrà gli ospiti del Coconuts tutti sabati estivi. Dan:Ros è il professionista del mixer nato a San Marino che da sempre fa ballare la Romagna e che da qualche tempo realizza un po' di dischi che fanno ballare il mondo. Tra questi un brano piano house che sta raggiungendo ottimi risultati nelle chart di settore e non solo: è “Just A Feeling”, uscito su Spacedisco Records. Non è tutto. Ecco un remix curato da un dj di culto come Angelo Ferreri di "Tell Me", un'altra delle tante produzioni di DAN:ROS. Il sound è decisamente coinvolgente. Perfetto per un’estate 2021 di relax. Danilo Rossini, al mixer DAN:ROS, fa il dj da sempre. A 15 anni già mixava con i giradischi Pioneer 1200 del fratello, per poi far ballare un po' tutti i club che contano in Riviera Romagnola, compresa la Molo Street Parade. Da settembre 2019 ha iniziato a produrre musica con continuità nel suo studio di registrazione. I risultati sono già importanti. Ad esempio, sono già arrivati diversi remix per Juicy Music, la label del top dj Robbie Rivera (tra cui quello per Robbie Rivera & Dreamfreak - "Comfortable Pain"). Prenotazioni 345/6552701

