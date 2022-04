Dance Day per la pace: flash mob performance a Rimini

Il 29 aprile, in occasione della Giornata internazionale della Danza promossa dall'International Dance Council dell'UNESCO nel giorno della nascita di Jean-Georges Noverre, il più grande coreografo dell'epoca tra '700 e '800, creatore del balletto moderno, in piazza Cavour, cuore della città Rimini, si svolgerà alle ore 18.30 un'azione performativa flash mob: una danza di umanità in cui danzare il linguaggio universale di tutti i corpi, gli uni accanto agli altri. L’evento, organizzato dall'associazione Movimento centrale Danza&teatro, è inserito nelle azioni del progetto Genderful - Corpi/Identità ed è aperto a tutti. Sono state invitate le associazioni di Danza affiliate a UISP.