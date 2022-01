Daniele Mencarelli presenta il suo romanzo “Sempre tornare”

Lunedì 31 gennaio, ore 21, nella Sala del Giudizio del Museo della Città a Rimini, il poeta e scrittore Daniele Mencarelli, Premio Strega Giovani, presenta il suo ultimo romanzo “Sempre tornare”, edito da Mondadori. L’appuntamento, gratuito e aperto al pubblico, è promosso dall’associazione Collegamenti Rampanti e in particolare dal gruppo di lettura BiblioteLa. L’autore sarà intervistato da Ester Franzin e Omar Sabry. Dopo la vittoria del Premio Strega Giovani nel 2020 con il libro “Tutto chiede salvezza”, Daniele Mencarelli è in libreria con un nuovo e potente romanzo, che chiude la sua trilogia autobiografica. Un’opera umana ed emozionante che si interroga sul viaggio e sul ritorno a casa, attraverso le vicende del protagonista diciassettenne che attraversa l’Italia centrale in autostop.

L’evento è gratuito ma è necessario prenotare il proprio biglietto su: https://collegamentirampanti.it/prodotto/incontro-con-daniele-mencarelli o scrivere a info@collegamentirampanti.it. All’ingresso sarà necessario esibire il Super Green Pass e durante l’incontro indossare una mascherina Ffp2.

L’evento è organizzato in collaborazione con Libreria Riminese. Durante la serata sarà possibile acquistare libri dell’autore ed è previsto a margine dell’incontro il firmacopie.



