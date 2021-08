Dante all’Alba e al tramonto tra Gemmano e San Clemente

Dal 5 agosto al 5 settembre 2021 Città teatro presenta un ciclo di appuntamenti ad ingresso libero dedicati alla figura dantesca, che si svolgeranno all’alba e al tramonto nei comuni partner del progetto Mille e una notte in Valconca 2021: San Clemente e Gemmano (RN). Gli attori di Città teatro racconteranno Dante tra il serio e il faceto, grazie anche alle drammaturgie di Loris Pellegrini e Davide Schinaia, perchè la vita e i versi del Sommo poeta, si sa, sono da sempre Teatro. L’alba e qualche tramonto sono i momenti scelti per ascoltare la voce di Dante negli angoli più suggestivi dell’ampio comune di San Clemente quali il Borgo di Agello, il borgo di Castellelale, ma anche il monumentale piazzale del Cimitero, il paesaggio del Fiume Conca e naturalmente le Mura Malatestiane in Centro Storico; mentre a Gemmano si ammireranno i paesaggi dalla “Terrazza sulla Adriatico” di Piazza Roma e dalla Piazza del Castello nella “dantesca” Onferno. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimenti dei posti disponibili. È consigliato portare da casa una copertina o stuoia per sedere a terra. Saranno comune garantite un numero minimo di sedute. Nel rispetto delle normative sanitarie obbligatorie vigenti, gli spettatori devono essere in possesso della certificazione "green pass”.

L’orario di inizio degli spettacoli è variabile come indicato dal calendario delle albe e tramonti https://www.calendariando.it/alba-tramonto/rimini/)

Programma:

Giovedi 5 Agosto ore 20.00 (tramonto) San Clemente, Mura Malatestiane - Terrazza in Centro Storico “Intervista impossibile” di Mirco Gennari e Francesca Airaudo.

Venerdi 6 Agosto ore 5.45 (alba) San Clemente, Mura Malatestiane - Terrazza in Centro Storico “La moglie e L’altra” Francesca Airaudo e Giorgia Penzo

Sabato 7 Agosto ore 5.45 (alba) San Clemente, Piazzale del Cimitero “Inferni d’amore” Giorgia Penzo e Mirco Gennari

Giovedì 12 Agosto ore 5.45 (alba) San Clemente, Mura Malatestiane - Terrazza in Centro Storico “Le due Francesche” Francesca Airaudo e Davide Schinaia

Venerdì 13 Agosto ore 20.00 (tramonto) San Clemente, Borgo di Castelleale “Intervista Impossibile” Mirco Gennari e Francesca Airaudo

Sabato 14 Agosto ore 5.45 (alba) San Clemente, Mura Malatestiane - Terrazza in Centro Storico “Gianni Schicchi” Davide Schinaia -Francesca Airaudo

Giovedì 19 Agosto ore 19.30 (tramonto) Gemmano, Borgo di Onferno “Inferni d’amore” Giorgia Penzo e Mirco Gennari

Venerdì 20 Agosto ore 6.00 (alba) San Clemente, fiume Conca, via Cerro “Gianni Schicchi” Davide Schinaia e Giorgia Penzo

Sabato 21 Agosto ore 6.00 (alba) San Clemente, Chiesina al Borgo di Agello “Le due Francesche” Francesca Airaudo e Davide Schinaia

Giovedì 26 Agosto ore 19.30 (tramonto) San Clemente, Borgo del Castelleale “La moglie e L’altra” Francesca Airaudo e Giorgia Penzo

Venerdì 27 Agosto ore 6.00 (alba) San Clemente, Chiesina al Borgo di Agello “Intervista impossibile” Mirco Gennari e Francesca Airaudo

Venerdi 3 Settembre ore 19.15 (tramonto)San Clemente, Piazzale del Cimitero “Le due Francesche” Francesca Airaudo e Davide Schinaia

Sabato 4 Settembre ore 19.15 (tramonto) San Clemente, Chiesina al Borgo di Agello “Gianni Schicchi” Davide Schinaia e Giorgia Penzo

Domenica 5 Settembre ore 6.00 (alba) Gemmano, Piazza Roma “La moglie e L’altra” Francesca Airaudo e Giorgia Penzo