“Dante e l’universo femminile, fra vita privata ed esperienza artistica” a Villa Franceschi

Continuano gli appuntamenti dedicati a Dante Alighieri nel giardino di Villa Franceschi con la conversazione “Dante e l’universo femminile, fra vita privata ed esperienza artistica”. Giovedì 19 agosto ore 21, la professoressa Annalisa Gallegati, guiderà il pubblico lungo un suggestivo itinerario alla scoperta delle più importanti figure femminili che accompagnano la biografia dantesca e la sua produzione poetica. La madre, la moglie, la figlia rappresentano il vissuto reale. Pia, Piccarda e le altre appartengono alla creazione poetica, rese immortali nella loro unicità umana e letteraria. E in mezzo c’è Beatrice, sospesa tra realtà e poesia, che incarna quell’amore prima terreno, e poi spirituale, che conduce a Dio.

La forte empatia con cui Dante ci presenta l’universo femminile, sentimento umanissimo e singolare nella sua modernità, conduce inevitabilmente a una riflessione sulla realtà della donna oggi e sul complesso rapporto tra libertà di scelta e condizionamento sociale.

Annalisa Gallegati ha insegnato a lungo letteratura italiana e latina al liceo scientifico Torricelli di Bolzano e poi si è occupata di disagio giovanile e consulenza psicologica nelle scuole presso l’Intendenza scolastica italiana di Bolzano. Oggi è membro del Direttivo del Comitato di Bolzano della Società Dante Alighieri, per la quale ha già tenuto varie conversazioni sulle tematiche e le figure femminili nella letteratura italiana. Collabora anche con istituti scolastici superiori per l’attivazione di progetti di lettura e interpretazione di testi letterari con gli studenti.



In occasione della serata dedicata al Sommo Poeta, sarà possibile visitare all’interno della villa la mostra di pittura e scultura L’amor che move il sole e l’altre stelle. Omaggio a Dante, un progetto artistico corale, a cura dell’associazione SCultura Riccione, Centro Arti Figurative e del gruppo I Giovedì dell’arte, che propone una serie di opere ispirate alle atmosfere e ai personaggi più significativi della Divina Commedia. Introduce Sara Andruccioli. Ingresso libero. Posti limitatiSi ricorda che, secondo le normative vigenti, l’accesso agli eventi culturali è consentito solo se in possesso di green pass, di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo con validità 48 ore o del certificato di guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi).