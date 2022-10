La danza come strumento di espressione della nostra unicità, al via i laboratori per adulti e bambini

Il progetto di Movimento Centrale Danza & Teatro La danza come arte aperta a tutti - nello spazio del Comune di Rimini La Casa del Teatro e della Danza a Viserba Monte - privilegia l’inclusione, la creatività, l’espressività, l’energia, il ritmo; in una parola, il valore dell’unicità. Un’esperienza avvincente, dinamica e creativa, in un luogo artistico/educativo aperto a bambini e bambine, preadolescenti e adolescenti, giovani e adulti, dove è possibile riconoscere e formare le proprie capacità espressive lavorando insieme agli altri.

Quest’anno le attività inizieranno da lunedì 3 ottobre e il filo rosso che attraverserà le varie proposte di MC è rappresentato proprio dal tema Danza & Unicità per ribadire, se ce ne fosse bisogno, la natura speciale di ciascuno. Non esistono due elementi uguali o simili tra loro. Non si tratta di essere superiori o inferiori agli altri, ma coscienti e consapevoli di chi siamo, di come siamo e di tutte le nostre potenzialità meravigliose. Nessun paragone, perché ciascuno di noi è unico, ciascuno è la più grande opera d’arte di tutti i tempi. Allora facciamo la nostra parte danzando.

L’immagine di Cristina Ferretti elaborata da Sara Ninfali per la Stagione 2022/2023 focalizza l’attenzione sul dettaglio delle mani per evocare la qualità tattile del contatto che anima la relazione del corpo danzante. Ma il contatto esige un saper toccare: nel tocco riconosco ogni identità individuale. E allora in questi nostri tempi di isolamenti forzati, relazioni distratte e solitudini affollate, il sapiente contatto delle mani suggella la promessa che un altro mondo è possibile.

La danza – lo ribadiamo – è un linguaggio artistico universale accessibile a tutti, basta decidere di esplorare la propria natura unica per mezzo delle infinite possibilità del movimento. Tutti sono danzatori, bambine e bambini, giovani e adulti, donne e uomini; danzare è la naturale e gioiosa espressione del nostro essere unici.





Idee progetti laboratori per la casa del teartro e della danza

La Casa del Teatro e della Danza è uno spazio artistico/educativo aperto a bambini, ragazzi, giovani e adulti dove è possibile riconoscere e formare le proprie capacità espressive lavorando insieme in un dialogo creativo. La Ctd accoglie i laboratori del progetto di MC La danza come arte aperta a tutti per valorizzare l’immaginazione, la curiosità, l’espressività, il ritmo, l’unicità.



Danza & Futuro laboratori per bambini e ragazzi

La danza educativa-creativa è una guida al movimento espressivo dei bambini e delle bambine per comunicare, attraverso il linguaggio del corpo, contenuti emozionali interiori.

Danza educativa creativa - tutti i lunedì

(4/5 anni) 16:30 / 17:20

(6/11 anni) 17:30 / 19:00

I laboratori di danza moderna/contemporanea per preadolescenti e adolescenti rappresentano uno spazio di libertà e principi condivisi per accogliere e far crescere la creatività di ciascuno.

Formazione di danza - tutti i mercoledì

(12/16 anni) 17:30 / 19:00



Di generazione in generazione laboratori per giovani e adulti

Partendo dall'esperienza sensibile della respirazione e dalla percezione della postura, i laboratori offrono la possibilità di acquisire coscienza del proprio corpo, per permettere a ciascuno di sviluppare e valorizzare la propria qualità espressiva e comunicativa. Un’esperienza di studio e creatività, tecnica e improvvisazione, anatomia e immaginario.

Laboratori di danza contemporanea

Studio base:

Lunedì e mercoledì 13:15 - 14:45

Martedì 19:30 - 21:00 / giovedì 20:00 - 21:30



Lunedì e mercoledì 19:30 - 21:00



Attività sociale laboratori a progetto

Progetti che privilegiano l’inclusione, l’autonomia, l’educazione al linguaggio del corpo per promuovere una mentalità libera da pregiudizi e stereotipi. Tramite la comunicazione non verbale si migliorano le competenze cognitive, affettive e relazionali.



Danza & unicità

Progetti per il ben/essere in collaborazione con ASP Valloni Marecchia, Associazione Alzheimer, Cooperativa Il Millepiedi, Centro Zavatta, Cooperativa Luce sul Mare.

Danza & scuola

Progetto educativo per Lo Spazio Bianco delle Arti, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II grado del Comune di Rimini, con l’approvazione e il finanziamento del Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale.

La metodologia Mh offre la possibilità di esprimersi attraverso il movimento danzato, alla ricerca della natura unica e speciale di ciascuno.

Il laboratorio Diversamente Danzanti fa parte del progetto L’Arte Fragile che è approvato e finanziato dal Piano di Zona del Comune di Rimini.

Incontri settimanali di movimento danzato e creatività: tutti i mercoledì 15:00/17:00

Attività complementare: visite a musei, mostre, spettacoli, in collaborazione con le famiglie e i volontari.



Eventi

Una testimonianza autentica di persone comuni attraverso studio-performance in spazi non convenzionali e performing art in dialogo con le arti visive. Una comunicazione artistica che non si pone come spettacolarizzazione o intrattenimento, ma come contributo alla circolazione delle idee e della creatività personale.



Laboratori & Seminari estivi

Una proposta di studio per guidare a una più profonda conoscenza di sé e all’espressione autentica del proprio corpo, un’occasione per sperimentare nell’arco di un breve periodo le proprie competenze artistica.





Formazione merodo Hobart

Una pratica educativa, secondo la metodologia elaborata da Gillian Hobart, che propone un percorso teorico e corporeo basato sull’arte del movimento. Una comunicazione legata al linguaggio non verbale secondo i principi di relazione, rispetto, ritmo, contatto. Un biennio di incontri, a carattere seminariale e con cadenza mensile, articolati nei fine settimana (9.30 / 17.30). La formazione MH è riconosciuta dall’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna. Al termine del percorso formativo viene rilasciato un diploma di insegnante/educatore Mh.



Il Progetto gode del Patrocinio del Comune e della Provincia di Rimini, della Regione Emilia-Romagna e del Dipartimento per la Qualità della vita, Unibo, Campus di Rimini.