Al teatro Galli protagonista la danza con un tributo a Rudolf Noureev

Nureyev, a Tribute è il titolo del nuovo, imperdibile appuntamento per tutti gli amanti della danza in programma domenica 21 luglio alle ore 20 al Teatro Amintore Galli di Rimini.



L’evento, che siglerà la conclusione del V Concorso Rudolf Noureev, organizzato dall’Associazione Culturale Artfest, in collaborazione con il Comune di Rimini e con il sostegno e il patrocinio della Fondazione Noureev, vedrà la partecipazione straordinaria di Polina Semionova, Principal Dancer presso l’American Ballet Theatre dal 2012, Principal Guest presso il Mikhailovsky Theatre St. Petersburg e al Bavarian State Ballet München, così come allo Staatsballett Berlin dal 2014 e Max Darlington, 21 anni, ballerino professionista dell’Opéra di Parigi, già vincitore del 1° Premio del Concorso Noureev nel 2021.



I due professionisti, per la prima volta insieme sul palco riminese, prima data italiana per l’artista russa, conquisteranno gli spettatori eseguendo insieme l’Adagio del 4° atto del Lago dei cigni di Noureev. Max Darlington eseguirà poi l’assolo ‘Manfred’, sempre sulla coreografia del ‘Tartaro volante’, mentre Polina Semionova si esibirà in un assolo dal titolo ‘Cinque’ sulle musiche di Antonio Vivaldi e la coreografia di Mauro Bigonzetti.

Il concorso

Durante la serata, il pubblico potrà assistere alle esibizioni di tutti i partecipanti al concorso, sette concorrenti accuratamente selezionati (di cui 6 studenti e 1 professionista) provenienti da Francia, Italia, Giappone che saranno valutati dalla giuria composta dal Presidente Daniel Agésilas, dalle Étoiles dell’Opéra di Parigi Monique Loudières, Elisabeth Maurin e Wilfried Romoli e da Alessio Carbone, primo ballerino dell’Opéra di Parigi, fondatore de ‘Les Italiens de l’Opéra’.



Saliranno sul palco anche 52 allievi iscritti agli stage internazionali, da quello più esclusivo, riservato a danzatori dai 14 anni in su, a quello dedicato ai più piccoli, dai 9 ai 14 anni, di danza e atelier di trasmissione del repertorio Noureev, in un crescendo di difficoltà e tecnica che li vedrà impegnati in famose coreografie.



Ogni giurato voterà per ciascun candidato per la categoria studenti (su 20 per la variazione imposta Noureev, su 10 per la variazione libera, su 10 per la valutazione del lavoro effettuato durante i 6 giorni) e per la categoria professionisti (su 20 per la variazione imposta Noureev, su 10 per la variazione libera). La somma dei punteggi decreterà i vincitori dei seguenti premi, che potrebbero essere assegnati il 21 luglio, a conclusione dello spettacolo.

A differenza di quanto avviene in molti altri concorsi, infatti, non vengono premiati i migliori fra quelli che si presentano, ma solo quelli che raggiungono il livello atteso.



Premio della categoria “Espoir” assolo femmina: 500 €

Premio della categoria “Espoir” assolo maschio: 500 €

Premio della categoria “professionale” assolo femmina: 750 €

Premio della categoria “professionale” assolo maschio: 750 €

Altri premi potranno essere attribuiti come stages in grandi scuole o compagnie internazionali:



• 1 borsa di studio per la scuola e il corpo di ballo della Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli,

• 1 borsa di studio per le ‘Stage International de danse Charles Jude’ che si svolgerà dal 21 al 26 Luglio 2025 à l Académie d été de Nice (Charles Jude, Etoile dell’Opéra de Paris, è il primo degli eredi artistici di Noureev, membro della Fondazione Noureev);

• 1 borsa di studio in denaro sarà assegnata da Associazione Evgenij Plyakov, danzatore coreografo e maître de ballet russo, accanto a Rudolf Noureev all’Opéra National de Paris per tutti i sei anni di direzione del Corpo di Ballo.



“La partecipazione di Polina Semionova rappresenta un momento prezioso per il pubblico in generale ma, soprattutto, per tutti gli allievi in sala che avranno la possibilità di ammirare dal vivo il talento di una Étoile del suo calibro e con la sua esperienza - afferma Maria Perchiazzi Guaraldi, co-fondatrice del Concorso –. Il fatto che Max Darlington, premiato proprio a Rimini nel 2021, possa esibirsi con una star come lei, non solo ci riempie di orgoglio ma ci dà la conferma del valore di questo concorso e di ciò che lo differenzia da molti altri: non offriamo dei premi fine a se stessi, bensì delle opportunità vere di crescita professionale per chi desidera intraprendere questo percorso artistico”.

Polina Semionova

Nasce a Mosca e si forma presso l’accademia del Bolshoi. Tra il 2002 e il 2012 è prima ballerina presso lo Staatsballet di Berlino. Tra il 2012 e il 2016 è prima ballerina presso l’American Ballet Theatre di New York. Dal 2014 diventa prima ballerina ospite presso lo Staatsballet di Berlino. Nella sua lunga carriera è stata ospite delle più famose compagnie e ha ballato nei maggiori teatri del mondo, come il Mariinsky Theatre di San Pietroburgo, La Scala di Milano, English National Ballet di Londra, il Bayerisches Staatsballett di Monaco, il Tokyo Ballet e molti altri. Il suo repertorio spazia per tutti i principali ruoli del balletto classico. Tra i suoi partner sul palcoscenico ricordiamo Roberto Bolle, Friedeman Vogel, Marcello Gomes, Leonid Sarafanov, David Hallberg, Vladimir Malakhov, Igor Zelensky, Denis Matvienko, Corry Sterns, Dmitry Semionov.