David Forgas presenta il suo libro “Messaggi di sangue. La violenza nella storia d'Italia”

Venerdì 6 agosto 2021, ore 21.00 nella Corte della Biblioteca Gambalunga in via Gambalunga 27 a Rimini David Forgas presenta il suo ultimo libro “Messaggi di sangue. La violenza nella storia d'Italia” (Laterza 2021)

Messaggi di sangue suona un po' come il titolo di un giallo, di un noir, invece è un libro di storia contemporanea. Gli atti violenti sono spesso comunicazioni, cioè messaggi. Messaggi mandati in primo luogo dagli attori violenti alle vittime. E dicono: “noi vi disprezziamo, vi odiamo”, oppure: “abbiamo potere su di voi”, oppure: “eseguiamo un ordine”. Poi c'è un secondo livello di messaggi: quelli scritti col sangue della vittima e mandati a terzi, agli astanti se ce ne sono, oppure ai testimoni futuri. E poi spesso, ma non sempre, c'è un terzo livello, un terzo gruppo di messaggi, quello del reportage giornalistico, della fotografia, delle immagini televisive, ma anche dei dibattiti giudiziari, delle indagini dei libri di storia in cui l'atto violento viene analizzato. In certi casi un atto violento può dare luogo a un conflitto di messaggi, un conflitto di interpretazioni. Faccio un esempio concreto: a Rimini il 16 agosto del 1944 furono impiccati in una delle piazze centrali della città tre giovani partigiani e un cartello affissato alla forca diceva che erano impiccati come ammonimento. Appena un mese dopo viene liberata la città e uno dei primi atti della nuova giunta antifascista era rinominare la piazza, che da piazza Giulio Cesare diventa Piazza Tre Martiri. In questo modo il gesto della giunta è stato quello di rovesciare il significato della morte di queste persone ma anche delle persone stesse, da banditi come erano stati per i tedeschi son diventati martiri. Nel libro esamino 12 casi diversi di atti violenti. Il mio scopo è quello di contribuire a un nuovo modo di rileggere la storia dell'Italia unita. Come una serie di atti violenti e del loro lascito nella posterità.» Sono le parole stesse dell’autore David Forgacs, docente al Department of Italian Studies della New York University, uno dei più originali e innovativi studiosi dell’Italia contemporanea, a illuminare nel modo più efficace il senso della sua ultima indagine storiografica.



Da sempre impegnato sui temi del rapporto fra potere e comunicazioni di massa, ci condurrà a riflettere e mettere a fuoco prospettive e letture inusuali di episodi che hanno segnato drammaticamente la storia italiana dell’ultimo secolo e mezzo, dalle battaglie del Risorgimento alle esecuzioni di disertori della prima guerra mondiale, dallo squadrismo fascista allo stragismo di Stato o di mafia, dalla repressione armata delle proteste al terrorismo nero e rosso, dalle torture di polizia del G8 alle recenti aggressioni a sfondo razziale. Una casistica che include, come si vede, anche l’impiccagione dei tre partigiani riminesi nell’agosto del 1944.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...