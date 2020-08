Davide Rondoni presenta il suo "Quasi un paradiso"

Un appuntamento che si annuncia poeticamente interessante, non solo perché il protagonista è un poeta contemporaneo come nessuno oggi, ma perché quel poeta contemporaneo è Davide Rondoni, che a Villa Franceschi a Riccione, venerdì 14 agosto, alle 21, presenta Quasi un paradiso e dialogherà con la storica dell'arte Beatrice Buscaroli.

Quasi un paradiso, Viaggio in Romagna la terra del pensiero simpatico, è un libro molto particolare una guida inaspettata che ci porta in una delle zone più amate d'Italia: sulla costa adriatica, a Cervia e a Riccione, a Rimini e a Cattolica, a Cesenatico e a Milano Marittima; verso i borghi carichi di storia delle prime pendici appenniniche, come Gradara o Bertinoro; alle città 'scrigno' d'arte e cultura, celebrate nel mondo per i loro gioielli: Ravenna, Faenza, Imola, Cesena, Forlì.

Rondoni, curatore di collane di poesia, ideatore di festival e fondatore di clanDestino, rivista di poesia è stato caldamente invitato dall'amministrazione comunale di Riccione a dedicare una serata in Villa Franceschi per descrivere il suo libro, ma anche per raccontarsi un po' come intellettuale oltre ogni cliché. Ma venerdì sera a Riccione si parlerà di Romagna. Quella del cuore e del "pensiero simpatico" dove simpatico sta proprio per "simpatico", qualità eccelsa nei rapporti umani. All'incontro con Davide Rondoni, parteciperanno il sindaco Renata Tosi e l'assessore ai Servizi Educativi, Alessandra Battarra.

Al termine dell'incontro con Rondoni a seguire verrà presentata Favole, la mostra dedicata a un’ampia selezione delle opere più significative di Enzo Bellini che incarnano la testimonianza di un lungo percorso artistico e umano sempre alla ricerca dell’anima e della bellezza che si celano in ogni forma vivente. A introdurre l’esposizione sarà Franca Bellini, nipote dell’artista, che con grande sensibilità ed entusiasmo ha concesso le opere, partecipando attivamente alla realizzazione dell’esposizione. Sarà possibile visitare Favole dall’8 agosto al 18 ottobre 2020 nei seguenti orari: dall’8 agosto al 6 settembre tutti i giorni dalle 18 alle 24. dal 7 settembre al 18 ottobre dal venerdì alla domenica dalle 16 alle 19.

"E' per noi un onore poter ospitare Davide Rondoni in questo appuntamento culturale che consideriamo un incontro "off" della rassegna conversazioni e libri Sotto il sole di Riccione che si è tenuta quest'estate nei giardini delle nostre ville e nei luoghi culturali della città - ha detto l'assessore ai servizi educativi, Alessandra Battarra -. Ho avuto il piacere di conoscere di persona Rondoni e ho constatato che oltre al raffinato intellettuale è anche una persona dal carattere piacevolissimo".