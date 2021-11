Debutta a Cattolica la prosa con “Fedeli d’Amore”

Mercoledì 3 novembre al Teatro della Regina di Cattolica (ore 21.15) debutta la prosa contemporanea con fedeli d’Amore. Lo spettacolo, ideazione e regia di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari, fondatori e direttori artistici del Teatro delle Albe, è valso a Ermanna Montanari il Premio Ubu 2018 come miglior attrice. fedeli d’Amore è un ‘polittico in sette quadri’, un poemetto di Marco Martinelli “attorno” a Dante Alighieri e al nostro presente. Voci sospese tra il Trecento e il nostro presente incarnate da Ermanna Montanari ci parlano del profugo, del poeta fuggito dalla sua città che lo ha condannato al rogo, e ora è sul letto di morte in esilio, a Ravenna, in preda a febbre malarica.

In una scena generata da un'alchimia vocale, sonora, visiva e drammaturgica capace di fondere psiche e mondo, si evoca Dante nell'abbracciare una sola salvezza: “Amore è ciò che ci fa ribelli, è la forza che libera ed eleva.” Lo spettacolo sarà seguito giovedì 4 novembre da un incontro con gli studenti delle scuole superiori del Liceo Volta Fellini di Riccione (ore 10.30) alla presenza di Marco Martinelli, moderato da Rita Giannini. A pochi chilometri dal Castello di Gradara, non si poteva non parlare delle figure femminili della Divina Commedia, in omaggio a Francesca da Rimini. La conferenza sarà successivamente disponibile online sui canali social del Teatro della Regina e su www.teatrinellarete.it.



Da martedì 19 ottobre è attiva la vendita di soli biglietti degli spettacoli in cartellone a novembre e dicembre presso la biglietteria del Teatro della Regina e online su www.vivaticket.it. Da martedì 23 novembre saranno in vendita biglietti e carnet per gli spettacoli in programma da gennaio 2022. Per ulteriori informazioni: www.teatrodellaregina.it