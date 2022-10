"Dedicato a mamma e papà", al via gli incontri per accompagnare i bambini nel loro percorso di crescita

Riparte il percorso Dedicato a mamma e papà che il Centro per le Famiglie del Comune di Rimini propone ogni anno per accompagnare genitori, nonni, insegnanti, educatori e tutti gli adulti che giocano un ruolo significativo nella crescita di bambine e bambini da 3 a 10 anni.

Il percorso prende avvio ad ottobre e proseguirà nei mesi successivi fino ad aprile, approfondendo temi cardine dell’età evolutiva: la gestione delle emozioni, specialmente la rabbia e l’ansia, l’indipendenza e la promozione delle autonomie, le bugie, i conflitti, il ruolo del padre, la scoperta della sessualità e dell’affettività.

Evento inaugurale martedì 25 ottobre al Cinema Teatro Tiberio (ore 20:45) con il reading realizzato insieme ad Alessia Canducci dal titolo Come te non c’è nessuno, amori e fatiche in famiglia. Una carrellata emozionante e coinvolgente attraverso una selezione di albi illustrati e romanzi, dedicato all’impegno degli adulti quotidianamente si impegnano per educare, ascoltare e comprendere bambine e bambini, attraverso le vicissitudini della crescita e di questo particolare momento storico. Per le riflessioni proposte l’appuntamento è riservato agli adulti. Ingresso gratuito, senza prenotazione.



Il Centro per le Famiglie, con questo progetto e con tutti i suoi servizi, dal 2003 si pone accanto alle famiglie offrendo opportunità di approfondimento, percorsi di consulenza specifici e occasioni di confronto e scambio di strategie e buone pratiche.