Riccione festeggia il weekend di Ferragosto con Deejay On stage e i fuochi d’artificio

Comincia venerdì 12 agosto il lungo week-end di eventi di Deejay On Stage, tre giorni di appuntamenti musicali e sportivi per festeggiare il Ferragosto di Riccione.

Un programma ricchissimo che affianca musica e sport, giovani talenti e artisti della nuova scena italiana, l’intrattenimento e i giochi con il pubblico della crew di Radio Deejay.

Ecco il dettaglio delle giornate.

Dopo la pubblicazione del suo quinto album dal titolo Rivoluzione , il 12 agosto arriva a Riccione il “poeta urbano” Rocco Hunt , rapper e cantautore che ha ottenuto un enorme successo realizzando collaborazioni con numerosi artisti italiani e con hit fatte di rime in italiano e in dialetto che hanno conquistato il pubblico di casa e quello internazionale raggiungendo oltre 25 dischi di platino in meno di due anni tra Italia, Spagna e Francia. I suoi tour collezionano un sold out dietro l’altro e in meno di 10 anni di carriera ha superato 2 miliardi di stream e si è aggiudicato il titolo di artista più visto su Vevo.



Per la vigilia di Ferragosto, il 14 agosto, è in programma una vera e propria festa a firma Radio Deejay, con i protagonisti della radio, Rudy Zerbi, Gianluca Gazzoli, Andrea e Michele pronti a giocare con il pubblico in piazza e a farlo ballare sulle note del live dj-set di Andrea e Michele che trasformerà l’arena sul mare in un originale dance floor di energia positiva e buona musica.

Nel corso della serata si esibiranno anche i concorrenti del contest e ci sarà lo spettacolare show dei fuochi d’artificio sulla spiaggia di piazzale Roma.

La sera di Ferragosto è in programma uno speciale con i protagonisti di Amici , un terzetto di ospiti composto da Luigi Strangis , vincitore 2021, Alex , finalista dell’edizione 2022, e Deddy , tra i più amati dell’edizione precedente, i cui brani hanno superato i 104 milioni di streaming e sta portando in giro per l’Italia il nuovo singolo Luci addosso .

Queste calde giornate d’agosto stanno facendo registrare anche il record di iscrizioni per Play Deejay , il palinsesto di appuntamenti sportivi quotidiani che dal mattino al tardo pomeriggio vedono decine di persone, oltre 150 a corso , allenarsi proprio di fronte al palco di Deejay On Stage. Si ricorda che i corsi vanno avanti fino al 24 agosto, sono a ingresso libero e prenotabili sull’app di Technogym.

Proseguono anche le dirette di Radio Deejay tutti i giorni da Aquafàn e dalla spiaggia del Marano con radio m2o con il meglio della dance e i suoi derivati urban, hip hop, latin, house, trasmissioni condotte da Rudy Zerbi , Gianluca Gazzoli , Andrea e Michele e da Ilario , Vittoria Hyde , Davide Rizzi , Claves , Marlen .