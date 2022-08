"Deejay On Stage" saluta l'estate, sul palco Lazza, Tananai, Cara e Anna e la proclamazione del vincitore del contest

Ultime tre serate per l’edizione 2022 di Deejay On Stage, una volata che ha attraversato tutto il mese d’agosto sulle note della colonna sonora dell’estate, tra le hit degli ospiti speciali e gli inediti dei concorrenti del contest che si giocheranno la finale mercoledì 24 agosto.

Una superstar del rap, ma non solo, sarà di scena sabato 20 agosto: sul palco di piazzale Roma arriva Lazza che con l’album Sirio ha raggiunto il secondo posto nella classifica Spotify Debut Global dei più ascoltati al mondo, un artista capace di mescolare stili diversi in continua evoluzione, senza mai dimenticare gli insegnamenti classici. Rapper, musicista e produttore discografico, Jacopo Lazzarini, classe 1994, è il re

indiscusso dell’hit parade estiva, ogni sua produzione degli ultimi anni è stata dirompente e con Sirio si è

superato, piazzandosi ai vertici per moltissime settimane.

Il secondo special guest di sabato sera è un altro rapper, Tredici Pietro (all’anagrafe Pietro Morandi, si,

quel Morandi) con il suo nuovo singolo Guardami le spalle, che esce a pochi mesi di distanza dall’ultimo

progetto discografico dell’artista bolognese, intitolato Solito posto, soliti guai.

Il 22 agosto saranno quattro gli ospiti, due voci maschili e due femminili. Le prime sono quelle di Tananai e

Matteo Romano. Tananai è salito alla ribalta paradossalmente grazie all’ultimo posto a Sanremo 2022, una

disfatta che ha saputo trasformare in successo grazie alla sua ironia e ai social, conquistando il pubblico e molti milioni di stream. È uno dei protagonisti del tormentone estivo La dolce vita, insieme a Fedez e Mara

Sattei. Sempre da Sanremo arriva Matteo Romano, terzo nel 2021 a Sanremo Giovani e tra i big dell’Ariston nel 2022. Le voci femminili sono Cara e Anna, la prima può essere definita un’artista trap-indie, ha collaborato con Fedez per il remix di Le feste di Pablo, Come mai è il suo ultimo singolo; Anna fa un esordio incredibile nel 2020 con il pezzo virale Bando e qualche settimana fa è uscito il suo primo disco da solista, pochi giorni dopo il lancio del brano Gasolina, in cui mescola atmosfere rap e pop.

Si avvia verso il gran finale anche il contest dei giovani esordienti: 500 alla partenza, 35 ad aver conquistato

il palco e mercoledì 24 la proclamazione del vincitore, il cui inedito andrà in rotazione per un mese sulle frequenze di Radio Deejay.



Insieme alla musica in piazzale Roma continuano fino al 24 agosto anche gli allenamenti di Play Deejay

dalla mattina alle 7:00 fino alle 11:00 e nel pomeriggio dalle 17:30 alle 20:00: dal pilates allo yoga, dal functional training al group cycling. Tutti i corsi sono gratuiti (prenotabili sull’app di Technogym) e tenuti da trainer professionisti delle diverse discipline.