Riccione, sul palco del Deejay on stage salgono Malika Ayane, Tancredi e Albe

È partita giovedì 4 agosto l’edizione 2022 di Deejay On Stage portando sul palco di Riccione i primi cinque concorrenti del contest e due special guest, Raf e Ditonellapiaga.

Piazzale Roma si è presentato all’appuntamento pieno di persone di ogni età, pronte a far festa, a cantare e a divertirsi con le immancabili gag di Rudy Zerbi e Andrea e Michele, conduttori della serata insieme a Gianluca Gazzoli che ha accompagnato la giuria nelle valutazioni dei giovani in gara.

Ad aprire con loro la nuova edizione anche la vice-sindaca Sandra Villa, che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale.

Il programma di Deejay On Stage prosegue sabato 6 agosto con tre ospiti speciali: Malika Ayane, Tancredi e Albe.

Malika Ayane è ormai da tempo tra le voci femminili più belle del panorama musicale italiano, un timbro inconfondibile, un’eleganza e raffinatezza che l'hanno resa una delle più grandi artiste della nostra scena. Interprete e autrice di brani splendidi che sono diventati dei classici, questa estate la vede in tour con una proposta tutta nuova e il singolo Una ragazza, un inno alla spensieratezza con sfumature punk-rock e dal gusto retrò, un omaggio alla musica beat degli anni ’60.

Insieme a lei saranno sul palco due giovanissimi usciti dalle edizioni 2021 e 2022 di Amici, Tancredi e Albe.

Il primo ha già collezionato diverse hit come Fuori di Testa e Leggi dell’Universo che hanno superato il milione di ascolti su Spotify ed è protagonista di un featuring con Donatella Rettore, Faccio da me, in cui i due artisti raccontano un amore un po’ litigarello attraverso sonorità estive e un ritornello che non ti lascia più. Albe è arrivato fino alla finale di Amici 22 presentando diversi inediti (dopo aver vinto il disco d’oro con Millevoci): tra questi ricordiamo Prima di te, Giravolte e il più recente Karma. È uscito a giugno il suo EP d’esordio.

Non sarà invece a Riccione Donatella Rettore, prevista tra gli ospiti di sabato 6 agosto, per motivi di salute.