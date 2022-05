Deejay On Stage, Albe in controluce e Diodato animeranno l’estate de “Sotto il sole di Riccione 2022”

La stagione estiva di “Sotto il sole di Riccione 2022” sarà un successo grazie alla conferma della presenza di Deejay on stage in piazzale Roma, alle Albe in Controluce sulla spiaggia e con Diodato che firma la vigilia di Ferragosto. Il primo appuntamento per piazzale Roma è il 22 maggio spiaggia libera, ore 19 con Dj Ralf + Orchestra sinfonica Gioacchino Rossini diretta dal maestro Daniele Rossi. Evento unico conclusivo della manifestazione “Degusta” promossa da Consorzio viale Ceccarini e Riccione Intrattenimento. La grande musica sarà protagonista tutta l'estate con Deejay On Stage, che conferma nelle intenzioni il mantenimento di un format di sicuro interesse in agosto. Sul grande palco di piazzale Roma si alterranno i concorrenti del contest e dei tanti giovani che inseguono il loro sogno oltre ai tanti protagonisti delle hit dell’estate italiana, un cast di artisti tra i più amati dal pubblico giovane ma non solo, in un mix che incrocia tendenze e gusti musicali trasversali per una programmazione che si rivolge a una platea molto ampia e diversificata. La manifestazione che lo scorso anno ha portato a Riccione il plurivincitore del Festival di Sanremo, Mahmood, si riconferma cuore dell'estate. Il Comune di Riccione, assessorato al Turismo, è a lavoro con Deejay per predisporre lo spettacolo più atteso dell'anno che finalmente nell'estate 2022 potrà godere di tutta la libertà delle manifestazioni all'aperto senza le restrizioni degli anni passati.

Tornano anche nel 2022, le Albe in Controluce - Concerti al sorgere del sole sulla spiaggia di Riccione con Marina Rei - Mara Sattei e Diodato. L'estate sotto il Sole di Riccione è anche arte e cultura. L'inaugurazione a Villa Franceschi a maggio schiude a una stagione del Centenario che vede nel nuovo allestimento e nella nuova intitolazione della galleria a cura di Beatrice Buscaroli e nella mostra di Steve McCurry due progetti simbolo di una Riccione che valorizza i luoghi della cultura, nella fattispecie le due storiche magnifiche ville, come spazi cruciali e centrali anche per i turisti: si può parlare a ragione di una proposta turistica di qualità e di eccellenza che prima non c'era, ma che è stata costruita in questi anni non solo valorizzando gli spazi della cultura, ma anche conferendo nuova identità e destinazione d'uso a questi stessi spazi. I visitatori che arriveranno in treno a Riccione (Frecce, Intercity e regionali) potranno avere un ingresso libero alla mostra grazie all'iniziativa finanziata da Federalberghi e Comune di Riccione. Riccione in Treno sarà presto presentata pubblicamente in collaborazione con Ferrovie e TrenItalia.

Giugno apre con lo sport e la Ride Riccione Week che dal 2 al 5 giugno che da il via ad una stagione dedicata allo sport in relazione al turismo, alla cultura e alla scoperta del territorio; non solo il mondo bike, ma anche il Festival del Sole, la più grande rassegna internazionale di “Ginnastica per Tutti” nel bacino del Mediterraneo, che torna dal 3 all'8 luglio 2022 con la quindicesima edizione, attesissima, il piazzale Roma ospiterà i galà di apertura e chiusura con la festa dello sport outdoor; sarà anche l'estate dei motori con il WDW - World Ducati Week dal 22 al 24 luglio e il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini dal 2 al 4 settembre.