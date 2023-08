Cala il sipario su “Deejay On Stage”, ospiti finali Boomdabash, Cricca e Tropico

Dopo nove serate pazzesche e quella più pazzesca di tutte con gli Articolo 31, un mese intero di sport e eventi che hanno portato in piazza dal mattino a tarda sera migliaia di persone ad allenarsi, cantare, ballare e divertirsi, giovedì 24 agosto chiude l’edizione 2023 di Deejay On Stage con tre ospiti speciali e la proclamazione del vincitore del contest.

A fare da anteprima straordinaria al gran finale sono stati lunedì sera J-Ax e DJ Jad accolti da un boato e da moltissimo calore dal pubblico di Riccione, che ha riempito la piazza fino all’ultimo spazio possibile e ha cantato e saltato sulle note di una carrellata di hit che hanno fatto la storia del rap e dell’hip hop italiano. La coppia ha ricordato più volte il legame con la città, il loro inizio ad Aquafàn e quanto sognavano di esibirsi qui. Hanno regalato alle migliaia di persone presenti “Un bel viaggio” attraverso decenni di carriera e un successo costante, da Tranqi funky a Disco Paradise, il pezzo dell’estate realizzato insieme a Fedez e Annalisa.

Gli special guest dell’ultima serata sono Boomdabash, Cricca e Tropico.

Il gruppo salentino ha da poco fatto uscire un nuovo album a distanza di tre anni, Venduti, un lavoro che spazia tra sound molto carichi, brani dal carattere più intimista, nuove collaborazioni e uno stile inconfondibile. Ad anticipare il disco è stato il singolo Lambada, che vede la collaborazione di Paola & Chiara. Il loro summer tour ha segnato il grande ritorno live di Biggie Bash (voce), Payà (voce), Dj Blazon e Mr. Ketra (beatmaker), una delle band italiane più apprezzate e seguite della scena contemporanea con oltre 3 miliardi di stream totali, 30 dischi di platino e più di 650 milioni di views su YouTube.

Insieme ai Boomdabash ci sarà anche Cricca, che torna sul palcoscenico di Deejay On Stage dopo essere arrivato in finale nell’edizione 2022. Questo traguardo l’ha portato a partecipare alla trasmissione Amici, facendo parte della squadra di Lorella Cuccarini e diventando uno dei volti più amati e seguiti dal pubblico.

Dopo questa fortunata esperienza televisiva è uscito il nuovo Ep anticipato dal singolo Australia e dal grande successo di Se mi guardi così.

E infine Tropico, nome d’arte di Davide Petrella, una delle penne più originali e innovative del panorama musicale di oggi (autore tra gli altri di Lazza, Marco Mengoni, Cesare Cremonini…), che presenta il suo ultimo lavoro da solista. Il nuovo singolo del cantautore campano si intitola Che Mme Lassat' A Fa, un omaggio alla città d’origine, Napoli, una canzone dal tiro irresistibile e squisitamente estivo.

Giovedì è anche la serata in cui verrà proclamato il vincitore del contest di Deejay On Stage: sono partiti in 800, sono arrivati sul palco di Riccione in 35 e saranno in 5 a contendersi il primo posto e l’onore di avere il proprio brano in rotazione per un mese su Radio Deejay, un’occasione unica per farsi conoscere da milioni di persone che ogni giorno ascoltano la radio.