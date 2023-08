Deejay On Stage, a Ferragosto arrivano Francesco Gabbani e lo show dei fuochi d'artificio sul mare

Si annuncia un Ferragosto molto caldo sotto il sole di Riccione e sul palco di Deejay On Stage. Per la festa che celebra l’estate Radio Deejay ha preparato una due giorni di spettacoli, musica e come sempre molto divertimento che faranno cantare e ballare tutta la piazza, con i giovani protagonisti del talent, gli ospiti speciali e il dream team della radio, una squadra più che collaudata e amatissima composta da Gianluca Gazzoli, Andrea & Michele e capitanata da Rudy Zerbi.

Ecco il programma

La serata di lunedì 14 agosto trasformerà piazzale Roma in un unico e grande dance floor grazie alla partecipazione di Clara, al dj-set di Zef & Marz e a Dj Duappo. Clara Soccini ha interpretato il ruolo di Crazy J nella terza stagione di Mare Fuori, la serie cult dove tra i protagonisti c’è anche Matteo Paolillo, ospite a Deejay On Stage venerdì sera, con un piazzale Roma completamente sold out. Nonostante avesse già pubblicato alcuni inediti, il suo brano Origami all'alba, uno dei pezzi della colonna sonora della fiction di Rai2, ha raggiunto numeri impressionanti in pochissime settimane ed è arrivato a toccare la quarta posizione delle canzoni più ascoltate in Italia.

Insieme a lai saranno sul palco Zef & Marz, i due produttori di tantissimi successi rap e pop degli ultimi anni, usciti ora con il loro primo singolo, Tilt, e Dj Duappo, che ad appena vent’anni si sta già imponendo all’attenzione del mondo delle consolle.

Per la serata di martedì 15 agosto è invece in programma il secondo evento speciale dopo lo straordinario live di Diodato e avrà per protagonista Francesco Gabbani, a dominare il palco in versione one man show. Il cantautore e polistrumentista toscano si dividerà tra l’immancabile chitarra e il piano ripercorrendo le sue super hit, per festeggiare con l’energia contagiosa che lo contraddistingue il Ferragosto insieme al pubblico riccionese. E per celebrare come si deve la grande festa dell’estate non mancheranno ovviamente i fuochi d’artificio, uno spettacolo pirotecnico imperdibile tra cielo e mare.

È Ferragosto ma ci si continua comunque ad allenare. Nella giornata di lunedì 14 agosto Play Deejay comincia con i suoi corsi regolarmente alle 6.30 con la lezione di yoga e va avanti fino alle 19 con il workout di cardio tone, passando per la sessione di running, il group cycling, il pilates, il functional training. Un brevissimo stop il 15 agosto e si riparte subito mercoledì 16 per arrivare fino al 24 agosto. Ad oggi ogni corso in calendario ha fatto registrare il tutto esaurito con oltre 170 persone iscritte per ogni sessione.

Prosegue anche il contest di Deejay On Stage, sono 5 gli esordienti a esibirsi in ogni serata per conquistare la finale del 24 agosto e un primo premio molto ambito: un mese del proprio brano inedito in rotazione sulle frequenze di Radio Deejay. Appuntamento in piazzale Roma alle 21.15. L'ingresso, come sempre, è libero fino a esaurimento posti.