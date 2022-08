Deejay on Stage, per la Notte di San Lorenzo sul palco Ariete, Gaia, Mecna+Coco

Entra nella settimana più hot dell’estate il programma di Deejay On stage con tre date d’avvicinamento al Ferragosto.

La prima è mercoledì 10 che vedrà sul palco 4 ospiti speciali: Ariete, Gaia, Mecna+Coco.

Per chi non li conosce (per motivi d’età) sono tra i cantanti più apprezzati dalla Gen-Z e non solo, e si sono già fatti largo da tempo nelle classifiche e negli streaming con numeri da capogiro.

Ariete è il nome d’arte di Arianna Del Giaccio, ha già all’attivo singoli di grande successo in cui si rispecchia un’intera generazione. L’anno scorso ha pubblicato il suo primo album, Specchio, nominato tra i finalisti delle Targhe Tenco per la miglior opera prima, in questi mesi è tornata in radio con il singolo Tutto (con te) e ricordiamo che un suo pezzo, L’ultima notte, è stato scritto per la colonna sonora della serie Netflix "Summertime". Gianna Nannini l’ha nominata sua “erede”, a conferma di un talento tra i più promettenti, che quest’estate sta collezionando live e sold out.

Un’altra voce femminile protagonista della serata è Gaia: lanciata da Amici, l’abbiamo vista tra i big di Sanremo 2021 e come ospite nel 2022: la ritroviamo sul palco di Riccione con i brani del suo ultimo album, Alma, un mix di portoghese e italiano nella scrittura, nelle parole, nel canto.

Mecna è uno degli interpreti più importanti della scena rap italiana il cui primo disco solista risale al 2012, ha cantato recentemente in coppia, tra gli altri, con Francesca Michielin e Sangiovanni, e questa estate lo vede in tour con Coco e all’album Bromance. Realizzato insieme dai due artisti rapper e hip hop, il disco dà il titolo anche a un fortunatissimo tour: ad annunciarlo il singolo La più bella, un omaggio alla hit degli anni ’90 Sei la più bella del mondo di Raf, che ha inaugurato l’edizione 2022 di Deejay On Stage.

Sul palco di piazzale Roma continuano anche a esibirsi ogni sera i partecipanti al contest, così come proseguono gli allenamenti durante il giorno di Play Deejay, tutti a ingresso libero e prenotabili sull’app di Technogym.

Dall’8 agosto è in diretta tutti i giorni anche radio m2o con il meglio della dance e i suoi derivati urban, hip hop, latin, house, a completare l’offerta musicale e di intrattenimento che si rivolge così a target differenti e complessivamente a molti milioni di ascoltatori. Le trasmissioni, che vanno ad aggiungersi a quelle quotidiane da Aquafàn, sono condotte da Ilario, Vittoria Hyde, Davide Rizzi, Claves, Marlen.