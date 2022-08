Nella giuria di “Deejay On Stage” arriva Senhit, per l’occasione l’artista presenta il nuovo singolo “Follow Me”

La freaky queen SENHIT è stata invitata come ospite d’onore nella giuria di Deejay On Stage , l’evento di musica e sport di Radio Deejay sul grande palcoscenico di Piazzale Roma a Riccione dove ogni anno, accanto ai concerti dei big della musica italiana, si svolge anche il contest dedicato ai giovani esordienti.

Senhit, come membro della giuria, aiuterà Radio Deejay nella ricerca dei nuovi artisti di domani. Inoltre, a grande richiesta, nell’occasione si esibirà anche live con il nuovo singolo “Follow Me”, un brano frizzante con un sound dal sapore dance e reggaeton, che vede la collaborazione di Tory Lanez, rapper canadese con 16 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e oltre 4 milioni e mezzo di follower.

I versi cantati da Tory nella seconda strofa, si incastrano perfettamente con la pasta vocale di Senhit che in questa occasione canta sia in inglese che spagnolo. “Follow Me”, che ha già superato 1 milione di ascolti su Spotify, farà ballare tutta Riccione trasmettendo un’energia travolgente.

Artista poliedrica, cantante, attrice e performer , nata a Bologna ma cittadina del mondo, Senhit vanta performance in tutto il mondo e collaborazioni con artisti del calibro di Benny Benassi, Flo Rida e Steve Aoki. Con il brano “Adrenalina”, portato sul palco dell’Eurovision Song Contest 2021 insieme a Flo Rida e con la direzione artistica di Luca Tommassini, in rappresentanza di San Marino, Senhit ha conquistato la serata finale e un pubblico internazionale! Grazie a questo singolo di successo e al "Freaky Trip to Rotterdam", il progetto dedicato all’Eurovision che Senhit ha creato insieme a Luca Tommassini durante la pandemia per unire i fan di tutto il mondo, è diventata una delle artiste più conosciute dal pubblico eurovisivo.

Con il suo percorso artistico, Senhit ha sempre lanciato messaggi contro ogni forma di discriminazione, a favore della valorizzazione dell’identità, grazie a unamusica che non ha confini e che trasmette vibrazioni positive per ballare e cantare tutti insieme. Dopo aver partecipato per diversi anni al Pride Bologna, quest’anno Senhit è stata chiamata ad esibirsi al Pride di Milano e al Mado - Madrid Orgullo 2022.