Sul palco del “Deejay on Stage” è l'ora di Morandi, Gabbani, La Rappresentante di Lista e Alfa

Sul palco di piazzale Roma giovedì 18 agosto salirà Gianni Morandi, uno dei simboli evergreen della musica italiana, artista per cui non servono parole o ne servirebbero troppe per raccontare una carriera incredibile che non smette mai di rinnovarsi e sorprendere. Morandi è la storia della musica ma anche il presente e sta vivendo un nuovo periodo d’oro: nell’estate 2021 ha fatto ballare l’Italia con "L’allegria", il singolo che ha inaugurato il felice sodalizio con Jovanotti, proseguito a Sanremo con "Apri tutte le porte" e ora con la bachata "La ola", ritmo latino che si fonde con la passione della Romagna - bachata latino romagnola recita il testo -, una canzone romantica “dedicata alla vita e alla sua bellezza”.

Il racconto musicale di Morandi è legato a Riccione da quando l’artista era giovanissimo. Così ha ricordato ai microfoni di Rudy Zerbi: “Un anno fa l’invito, quest’anno sta per succedere e sono veramente felice. Io amo Riccione, dove cantai in un caffè concerto per le prime volte nel 1958 a 13 anni, e poi perché finalmente partecipo a una delle vostre meravigliose serate con migliaia di persone.”

La piazza di Riccione si farà trovar pronta a lasciarsi contagiare dal suo entusiasmo capace di coinvolgere intere generazioni.

E, a proposito di generazioni, la serata di giovedì vedrà sul palco anche Francesco Gabbani, che sta girando l’Italia con il tour "Volevamo solo essere felici", La Rappresentante di Lista, il duo composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, uno dei progetti più interessanti e originali del panorama pop italiano, e Alfa, giovanissimo rapper già multiplatino che conta oltre 290 milioni di stream totali su Spotify.

Una serata che mescola generi e coinvolge tutte le fasce d’età dove ascolteremo grandi classici, musica mainstream, il funk-pop e il rap, un programma che interpreta esattamente il format di Deejay On Stage pensato per intercettare le esigenze e i desideri di diversi tipi di pubblico, com’è nella filosofia di una radio che quest’anno ha compiuto i suoi primi 40 anni e che deve il suo successo anche alla capacità di rivolgersi ad ascoltatori di età e gusti differenti.

Insieme alla musica in piazzale Roma continuano fino al 24 agosto anche gli allenamenti di Play Deejay dalla mattina alle 7 fino alle 11 e nel pomeriggio dalle 17:30 alle 20: dal pilates allo yoga, dal functional training al group cycling. Tutti i corsi sono gratuiti e tenuti da trainer professionisti delle diverse discipline.