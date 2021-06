"Destinazione vita. Life Skills" appuntamento per gli adolescenti

Venerdì 18 giugno si conclude il ciclo dedicato a genitori, insegnanti e educatori di preadolescenti e adolescenti a cura del Centro per le famiglie del comune di Rimini, con l’incontro dal titolo “Destinazione vita: le competenze per la vita che servono ai nostri figli”. L’appuntamento in programma alla Sala del Giudizio del Museo della Città vedrà il ritorno di Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, ricercatore presso il dipartimento di Scienze Bio-Mediche dell’Università degli Studi di Milano, autore di numerosi bestseller per genitori, educatori e ragazzi. L’incontro rappresenta l’evento finale di un percorso che durante l’anno ha visto affrontare il tema della preadolescenza e adolescenza sotto diversi aspetti: la sessualità, il ruolo del padre, il digitale, il conflitto e le trasformazioni. Obiettivo del progetto, giunto ormai quest’anno alla terza edizione, quello di dare strumenti a genitori, insegnanti ed educatori per accompagnare la crescita dei ragazzi, ad attraversare quel periodo complicato e ricco di contraddizioni che contraddistingue il passaggio tra infanzia e età adulta. La serata sarà l’occasione per presentare in anteprima nazionale il nuovo libro di Alberto Pellai e Barbara Tamborini: Destinazione vita. Life Skills: il bagaglio essenziale per affrontare il viaggio più importante (Mondadori editore). L’intelligenza emotiva, l’educazione emotiva dei preadolescenti e degli adolescenti sono il punto di partenza del libro. Nella serata si approfondiranno le modalità in cui l’adulto può aiutare i ragazzi e le ragazze ad acquisire, allenare e rinforzare alcune competenze specifiche: tra le principali, individuate dall’OMS, ci sono la consapevolezza di sé e l’autocoscienza, la gestione delle emozioni, il pensiero creativo e critico, la capacità di prendere decisioni e di problem solving, la comunicazione efficace, la gestione dello stress, l’empatia, la capacità di negoziazione e la gestione del conflitto. L’appuntamento è promosso in collaborazione con “Mare di Libri”, il festival di letteratura per adolescenti, che prende il via proprio venerdì 18 giugno. L’incontro è pensato per genitori di ragazzi tra i 10 e i 16 anni. I posti disponibili sono 80, le iscrizioni sono aperte. Per info e iscrizioni: Centro per le Famiglie, Comune di Rimini 0541.793860.