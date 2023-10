Le letture si svolgono presso il Laboratorio Aperto Rimini Tiberio (ingresso dal Museo della Città - via L. Tonini, 1).

Di storia in storia

Nel mese di ottobre riprendono i pomeriggi con le letture per bambini a cura dei lettori volontari della Biblioteca Gambalunga, presso il Laboratorio Aperto Rimini Tiberio. Si parte mercoledì 18 ottobre e poi si prosegue venerdì 27 ottobre. La prenotazione è obbligatoria, l’età consigliata va dai 3 ai 7 anni.

Appuntamento per i più piccoli con la lettura, al via la rassegna “Di storia in storia”