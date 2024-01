Le letture si svolgono presso il Laboratorio Aperto Rimini Tiberio (ingresso dal Museo della Città - via L. Tonini, 1).

Dinosauri e altri animali Mercoledì 31 gennaio (ore 16:45) età: 4-6 anni Prenotazioni: a partire da giovedì 25/01 Storie per ridere Mercoledì 7 febbraio (ore 16:45) età consigliata : 2-4 anni Prenotazione: a partire da giovedì 01/02

Di storia in storia

Nel mese di febbraio proseguono i pomeriggi con le letture per bambini a cura dei lettori volontari della Biblioteca Gambalunga, presso il Laboratorio Aperto Rimini Tiberio. Si parte mercoledì 31 gennaio con Dinosauri e altri animali dedicati ai bimbi da quattro a sei anni e poi si prosegue, sempre il mercoledì, il 7 e il 21 febbraio con altre fasce d’età. La prenotazione è obbligatoria, l’età consigliata va da 0 ai 7 anni.

Proseguono "Di storia in storia" gli appuntamenti in biblioteca per adulti e piccini