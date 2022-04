Diabolik ed Eva Kant con il Grand Hotel sullo sfondo sono i protagonisti di Rimini Cartoon Club

Diabolik e l’inseparabile compagna Eva Kant e sullo sfondo, la ruota e il Grand Hotel, icone della città di Rimini, saranno i protagonisti del manifesto 2022 di Rimini Cartoon Club che torna in città dall’11 al 17 luglio. Giunto alla 38esima edizione, il festival internazionale, dedicato al mondo dell’animazione, fumetti e games sarà caratterizzato da proiezioni, concerti, incontri con autori e case editrici, masterclass e laboratori. Cuore del festival sarà Riminicomix, la mostra-mercato del fumetto e cosplay convention con entrata libera che si terrà dal 14 al 17 Luglio nel Piazzale Federico Fellini. Riminicomix da quest’anno si rinnova con una nuova direzione artistica. A coordinare i contenuti culturali, infatti, è stato chiamato Alberto Brambilla, ex curatore di WOW Spazio Fumetto di Milano, mentre le attività sul palco e il contest cosplay saranno coordinate da Epicos, Ochacaffè e Crossover Universo Nerd.

Il ritratto di Diabolik ed Eva Kant è stato realizzato dalle “Diabolike” Giulia Massaglia e Stefania Caretta, uniche disegnatrici ad aver lavorato sulla serie dal 1963 a oggi e autrici dello speciale Grande Diabolik di aprile 2022 e all’importanza delle figure femminili per il successo di Diabolik. E proprio a loro sarà dedicata durante il Cartoon Club, una mostra al Museo della Città “Luigi Tonini”, realizzata in collaborazione con la casa editrice Astorina.? ?Con tavole originali, albi d’epoca e ingrandimenti scenografici l’esposizione racconterà le creatrici del personaggio: Angela e Luciana Giussani, le diverse sceneggiatrici e redattrici che le hanno affiancate, ma anche l’illustratrice Kalissa, autrice del secondo albo, e ovviamente l’immancabile Eva, senza cui le avventure dell’inafferrabile criminale non sarebbero le stesse.? A Diabolik saranno dedicati degli incontri con gli autori e un inedito “concerto disegnato” nella Corte degli Agostiniani, in cui un’orchestra suonerà dal vivo musiche dalle colonne sonore di Ennio Morricone e di Pivio & Aldo De Scalzi, oltre ad altri brani legati al Re del Terrore, mentre i disegnatori ospiti del festival disegneranno dal vivo su un maxischermo scenografico