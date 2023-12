Il dialogo in musica di Danilo Rea e Fiorella Mannoia illumina il nuovo anno a Riccione

Dopo il grande successo di pubblico del Concerto di Natale con Giovanni Cricca del 23 dicembre e la Notte dei sogni con il Concerto di Santo Stefano, Riccione si prepara a festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo con un altro grande e straordinario appuntamento in musica.

Venerdì 29 dicembre Riccione porta sul palco della Sala Concordia del Palazzo dei Congressi una delle voci storiche più belle della canzone italiana, Fiorella Mannoia in un incontro suggestivo e coinvolgente in musica con Danilo Rea, uno dei pianisti più grandi del nostro tempo. Il dialogo in musica fra i due artisti è uno degli eventi più attesi del palinsesto di “Un raggio di luna. Riccione Natale Capodanno 2023-204” a cura del Comune di Riccione in collaborazione con PalaRiccione.

L’incontro tra i due artisti è un sodalizio, un dialogo perfetto nella sua essenzialità, un concerto evento unico che trasmette al pubblico profonde emozioni: Fiorella Mannoia, tra le più grandi cantautrici ed interpreti, e il piano di Danilo Rea, uno dei musicisti jazz più apprezzati al mondo, in grado di spaziare su qualunque repertorio con il suo estro e la sua sensibilità musicale. Uno spettacolo emozionante in cui il repertorio e i successi di Fiorella Mannoia e la melodia della canzone e l’improvvisazione jazz di Rea si incontrano in una perfetta alchimia sonora, in un live capace di incantare il pubblico con la sua intensità. È uscito in questi giorni il disco “Luce”, frutto della collaborazione tra i due musicisti; la cantante lo aveva annunciato sul suo profilo Instagram: “La vita è l’arte dell’incontro e questo con Danilo è un incontro speciale, fatto di affinità musicali e non solo. È un viaggio tra le note e le parole, tra quello che è un patrimonio musicale e culturale del nostro Paese che abbiamo voluto fermare e condividere con tutti voi in questo disco: Luce”.