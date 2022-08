Riccione, a Villa Franceschi si celebrano attraverso le parole i cento anni della città

Prezzo non disponibile

Sarà presentato al pubblico in anteprima venerdì 26 agosto alle ore 18:00 il nuovo volume de "I diari del Centenario" dal titolo "La regina dell'estate". Nel corso dell'incontro, che si svolgerà nel giardino di Villa Franceschi a Riccione (viale Gorizia, 2) l'autore Beppe Boni, editorialista del Resto del Carlino dialogherà con l’assessore del Comune di Riccione Alessandro Nicolardi. L'incontro sarà arricchito dagli interventi di Davide Bagnaresi, Pasquale D’Alessio, Giuseppe Lo Magro e Valentina Luca.

Nel secondo volume, si parte dal 1947 per arrivare al 1969, narrando, in questo arco di tempo, il dopoguerra, la ricostruzione e il ritorno alla vita del periodo immediatamente post-bellico, gli anni Cinquanta e Sessanta caratterizzati dalla rinascita turistica, dagli eventi che contribuirono a modellare la città, ma anche dalla operosità e creatività dei riccionesi che segnarono il destino de La regina dell’estate per farla diventare la capitale della mondanità.