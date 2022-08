Rimini, all'Augeo Art Space una mostra per celebrare ed esaltare la creatività femminile

DieciDonneDesigner è una mostra itinerante che unisce ed esalta la creatività femminile in combinazione con il genius loci delle dimore in cui è ospitata.

Dieci designers italiane sono state invitate a collocare i propri progetti realizzati e riconoscibili all’interno di una dimora storica e significativa per la città prescelta, prevedendo inoltre un progetto di allestimento che faccia da trait-d’union e crei rimandi visivi e formali capaci di mutare la percezione che l’osservatore ha dello spazio circostante, mettendo in luce i legami sottesi e inattesi tra il luogo e l’oggetto esposto.



Dopo l’inaugurazione a Ragusa Ibla e i passaggi a Potenza e Varenna la mostra fa tappa a Rimini e viene ospitata nella meravigliosa sede dell’Augeo Art Space, all’interno del Palazzo Spina (sabato 20 agosto, alle ore 18:30). Ogni tappa rappresenta un momento di aggregazione e dialogo che, attraverso una visita guidata del sito, permette al visitatore di comprendere le ragioni alla base dell’intervento, diventando anche occasione per immergersi in una esperienza contemplativa, personale e collettiva. Il fine ultimo del progetto è da ricercare nella volontà di far emergere una comunicazione diretta ed emotiva che metta in relazione tutte le implicazioni spazio-temporali che legano tra loro gli oggetti frutto dell’ingegno creativo e i diversi luoghi dell’oggi e del passato. Dialogo attivo volto a generare stupore e riscoperta della storia attraverso la contemporaneità.





Le designer protagoniste sono Eleonora Castagnetta Botta, Agustina Bottoni, Virginia Cei, Natalia Criado, Astrid Luglio, Stella Orlandino, Caterina Licitra Ponti, Margherita Sala, Marta Sansoni e Ilenia Viscardi.