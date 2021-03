Diritti d'autore, il filosofo e poeta Marco Guzzi apre la rassegna filosofico-letteraria

La 13esima edizione di Ritratti d'autore, al via il 2 aprile, ore 21.00, in live streaming sul canale youtube del Comune di Misano Adriatico.

A dare il via alla rassegna filosofico-letteraria sarà il filosofo e poeta Marco Guzzi ad aprire l’attesa kermesse culturale con una dedica speciale a Friedrich Holderlin, considerato tra i più grandi della letteratura mondiale. L'esperienza poetica ed umana di Hölderlin può essere di grande aiuto per comprendere le sfide spirituali che l'Occidente globalizzato, e quindi ognuno di noi, deve affrontare. Nei pochi anni della sua vita consapevole, infatti, che fu interrotta da un stato di follia lungo e penoso, il grande ispiratore del pensiero di Heidegger, ha attraversato diverse fasi: dal rifiuto di un cristianesimo inaridito alla ricerca ad Oriente, in Grecia, della vitalità e dell’entusiasmo perduti; dal rivolgimento nazionale, e cioè dal ritorno verso la Germania, che proiettò verso il futuro quel rinnovamento che prima aveva cercato verso le origini greche della nostra civiltà, fino al confronto inedito col mistero di Cristo. Anche noi, in modi vari e diversi, ci troviamo di fronte a tutte queste alternative mentre la storia del pianeta oscilla sul baratro di un possibile annientamento. Ora più che mai perciò la scelta del nostro destino risulta inderogabile e pressante, e, come ci insegna Hölderlin, la cosa più difficile è ritrovare ciò che ci è più proprio nella piena libertà dell'età adulta. La lezione di Guzzi sarà introdotta dalla lettura dell'Inno "L'Unico" di Holderlin a cura dell'attore-regista Gianluca