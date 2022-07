Ditonellapiaga, Donatella Rettore, Raf e Tancredi tra gli ospiti di 'Deejay on stage 2022'

Dopo due edizioni segnate dalle restrizioni per il pubblico, limitato e seduto, dovute all’emergenza sanitaria, finalmente la grande arena sul mare di Deejay On Stage ritrova totalmente il suo splendore e comincerà a brillare a partire da giovedì 4 agosto, giorno in cui inizia l’estate di Radio Deejay, un lungo mese di musica e divertimento in cui saliranno sul palco di piazzale Roma i protagonisti delle hit insieme ai concorrenti del contest provenienti da tutta Italia per inseguire il loro sogno. Per festeggiare un’estate così speciale la Radio ha ideato un nuovo logo che riporta l’headline La radio di Riccione, a certificare più che mai il legame decennale e felice con la città.

A inaugurare l’edizione 2022 saranno il 4 agosto Raf e Ditonellapiaga e il 6 agosto Malika Ayane, Donatella Rettore, Tancredi e Albe, un mix di stili e generazioni musicali in grado di intercettare le esigenze e i desideri di diversi tipi di pubblico, com’è nella filosofia di una radio che quest’anno ha compiuto i suoi primi 40 anni. Gli special guest della prima e della seconda serata sono proprio l’esatta interpretazione di questo mood: si parte infatti con Raf e Ditonellapiaga, il primo è l’autore di brani indimenticabili come Self control ed è di nuovo in vetta con un pezzo che si intitola Cherie, dalle sonorità decisamente dance e funk; la seconda è la giovane cantautrice indie che ha fatto ballare tutti a Sanremo in coppia con Donatella Rettore e il brano Chimica. E proprio Donatella Rettore, artista indubbiamente iconica, sarà sul palco il 6 agosto insieme a un’altra bellissima voce femminile, quella di Malika Ayane, e a due giovanissimi usciti dalle edizioni 2021 e 2022 di Amici, Tancredi e Albe.

Queste le prime anticipazioni ma sono in arrivo i nomi di altri ospiti che saranno annunciati la prossima settimana. Più nutrita che mai la crew di Radio Deejay in trasferta in piazzale Roma: anche in questa edizione la regia del palcoscenico sarà di Rudy Zerbi, amatissimo dal pubblico di Riccione e da quello dei social (2 milioni e 200mila follower solo su Instagram), canali da cui racconta in diretta la città dall’alba fino a tarda sera. Insieme a lui ci saranno Andrea e Michele e Gianluca Gazzoli, che troveremo tutti i giorni anche in diretta da Aquafàn.

Lo sport

Piazzale Roma per un mese intero si trasformerà durante il giorno in una palestra open air grazie a Play Deejay. A partire dalla mattina alle 7 fino alle 11 e nel pomeriggio dalle 17.30 alle 20, saranno venti le giornate dedicate a allenamenti di ogni tipo, dal pilates al fit moving, dal functional al dynamic stretch, tutti corsi gratuiti tenuti da professionisti delle diverse discipline. Anche quest’anno ad arricchire la proposta ci sarà una firma come Technogym, azienda leader mondiale nella produzione di attrezzi per lo sport e il tempo libero.

Le dirette radiofoniche

Anche nell’estate 2022 Aquafàn sarà il campo base per le dirette radiofoniche di Radio Deejay. Dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13, sarà come sempre Rudy Zerbi a condurre le puntate estive mentre nel pomeriggio, sempre dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 17 ai microfoni della radio ci saranno Andrea e Michele, che passeranno poi la staffetta, dalle 17 alle 20, dal lunedì al venerdì, a Gianluca Gazzoli. Le voci tra le più amate di Radio Deejay torneranno a raccontare live la città, gli appuntamenti e le curiosità tutti i giorni a oltre 5 milioni di persone.

A questo ricchissimo palinsesto si affianca quest’anno per la prima volta quello di Radio M2O che in diretta per 5 ore tutti i giorni dalla spiaggia del Marano proporrà il meglio della dance e i suoi derivati urban, hip hop, latin, house, a completare l’offerta musicale e di intrattenimento. Il progetto, l’organizzazione e la realizzazione di Deejay On Stage è a cura di San Marino Performance con la direzione artistica di Radio Deejay nella figura di Linus e con il patrocinio, contributo e supporto dell’Assessorato al Turismo del Comune di Riccione.