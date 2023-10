Divertimento, fiaba e magia: un fine settimana speciale al centro commerciale

Laboratori per creare, animazione per sognare ad occhi aperti, dimostrazioni danzanti per...volare. Le Befane Shopping Centre di Rimini nel fine settimana del 7 e 8 ottobre 2023 presenta al pubblico di grandi e piccini un programma di eventi all'insegna della fantasia e della creatività.

Sabato 7 ottobre 2023 alle 16.00 il 'fantastico' pomeriggio avrà inizio con il laboratorio di disegno con Daisy Art Lab: la scrittrice per l'infanzia Debora Grossi e l'artista e illustratrice Daisy Ingrosso saranno le 'maestre' di un divertente laboratorio di disegno per bambini dedicato a 'Il Ladro di Foglie', il libro illustrato che ha per protagonista uno scoiattolo.

Alle 17.00 invece salirà sul palco de Le Befane Shopping Centre una delle voci più amate dai bambini italiani: Oreste Castagna, primo e storico doppiatore di Dodò, protagonista della fortunatissima trasmissione televisiva Rai dedicata ai bambini in età prescolare, L'Albero Azzurro. Castagna, attore, regista e cabarettista, 'incanterà' i bambini con trucchi di magia, origami, giochi di ombre all'insegna dello stupore più autentico.

Domenica 8 ottobre 2023, invece, protagonista a Le Befane Shopping Centre di Rimini sarà la Compagnia Aether che, alle 17.00, darà un saggio della propria arte, all'insegna della bellezza e della leggerezza, mostrando al pubblico un piccolo saggio di cosa significhi praticare questa incredibile disciplina. Dopo la dimostrazione si terrà un laboratorio di tessuti aerei dedicato a tutti i bambini e le bambine.

PROGRAMMA

sabato 7 ottobre 2023

Ore 16.00 Laboratorio di disegno con Daisy Art Lab

Ore 17.00 Racconti, giochi, magia con Oreste Castagna

Domenica 8 ottobre 203

Ore 17.00, dimostrazione di Danza Aerea e laboratorio di tessuti per bambini a cura di Compagnia Aether