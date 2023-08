I dj in spiaggia, musei e cinema gratis, fuochi d'artificio e balli: è la settimana clou dell'estate riminese

Il cuore del centro storico e quello della Marina si riempiono di iniziative e di eventi per dare il via alla settimana clou dell’estate, tra musica, divertimento, cultura, cinema. “Sono molti i turisti che provengono dall'estero – commentano dagli uffici di informazione turistica di Visit Rimini – e che si dimostrano interessati alla Rimini della cultura e all'entroterra, oltre che alla spiaggia. Esperienze, visite guidate alla città e attività wellness stanno riscuotendo un interesse decisamente superiore rispetto agli anni passati. Gli eventi poi, che siano in centro storico o nei borghi, attraggono sempre un pubblico numeroso”.

In centro storico, per la festa di mezza estate, Rimini spalanca le porte dell’arte e della cultura riservando un’apertura straordinaria lunedì 14 agosto (generalmente giorno di chiusura) e l’ingresso gratuito a tutti i musei comunali nel giorno di Ferragosto (15 agosto). Un’occasione in più per scoprire il Fellini Museum, il Museo della città e la Domus del chirurgo in questo lungo week-end di festa.

FUOCHI D'ARTIFICIO - Il programma da Bellaria a Cattolica

Ma con l'arrivo del Ferragosto entra nel clou anche il cartellone della Rimini Beach Arena sulla spiaggia di Miramare di Rimini, con due appuntamenti nel lungo week-end di festa: si parte lunedì 14 agosto con Galactica e i migliori dj del momento: 999999999, I Hate Models, Lea Occhi, Nico Moreno, Trym. Mentre il giorno di Ferragosto Circoloco approda sulla spiaggia della Rimini Beach Arena con Anotr – Black Coffee – Carlita – Peggy Gou – Seth Troxler – Sossa. Ultimo appuntamento della stagione sarà domenica 20 agosto con Elrow, un vero e proprio festival in un tripudio di musica, colori ed allestimenti, che quest’anno puntano al cielo e allo spazio con una grande astronave.

Per gli amanti del cinema, nella magia della Piazza sull’acqua torna Tiberio CinePicnic al Parco Marecchia (zona ponte di Tiberio): cinque serate di cinema ad ingresso gratuito con picnic che per le ultime due serate propongono ‘Il ritratto del duca’ (lunedì 14 agosto), ultimo film diretto da Roger Michell, il regista di “Notting Hill”, e il musical animato ‘SING 2’, il musical animato per tutta la famiglia. Alla Corte degli Agostiniani continua il cinema sotto le stelle, una delle storiche rassegne cinematografiche, che anima l’estate riminese in centro storico.

Sempre agli Agostiniani, giovedì 17 agosto una serata di musica con il concerto della Banda Città di Rimini, diretta dal M° Jader Abbondanza e la partecipazione del soprano Elisa Luzi. Come ogni anno il Gran Concerto di mezza estate ha uno scopo benefico, grazie alla raccolta fondi per iniziative della Fondazione ISAL e Volontà Romagna.

Martedì 15 agosto, al Parco Serra Cento Fiori, nel Parco XXV Aprile, si festeggia il Ferragosto con l’Aperitivo di mezza estate accompagnato dalla musica Jazz di “Influencia Do Jazz”, mentre sabato 19 agosto la serata è animata dal concerto di Filippo Malatesta. Non manca la musica sacra con il Concerto della Corale Nostra Signora di Fatima, che, in occasione del giorno dell'Assunta, si esibisce all’alba in spiaggia al bagno 6 di Rivabella (ore 6.00 del 15 agosto). Sulla spiaggia di Rimini sud l’alba si attende con la santa Messa presieduta dal Vescovo Anselmi e animata dalla Parrocchia Villaggio 1° Maggio (bagno 62 ore 5.45)

Fra le celebrazioni, mercoledì 16 agosto si terrà la cerimonia commemorativa con partecipazione della Banda Città di Rimini e spettacolo serale in ricordo del sacrificio dei Tre Martiri riminesi a cui è intitolato il vecchio foro romano, nel 79° anniversario dell’eccidio.

E poi ancora gli spettacoli gratuiti SGR live all’Arena Francesca da Rimini, ai piedi delle mura del castello malatestiano, dove mercoledì 16 agosto si terrà un tributo ai cantautori italiani con lo spettacolo 'The Songwriter', mentre martedì 22 agosto toccherà a Risuona Rimini per un viaggio ‘Oltre le frontiere’ tra storie narrate, canzoni che raccontano di viaggi, di speranze, di sogni, di sconfitte e di conquiste per cercare di leggere oltre le righe dei giornali e di vedere al di là ...

Il Parco degli Artisti, a Vergiano di Rimini, propone, giovedì 17 agosto ‘Donne d’onore’, uno spettacolo teatrale dell’Associazione Teatro delle Lune di Cesena, con il partenariato di Libera Contro Le Mafie di Rimini, evento inserito nella rassegna InCanti di Periferia. Venerdì 18 agosto un concerto in omaggio al grande Maestro Ennio Morricone, il più importante compositore di colonne sonore di tutti i tempi. Serata di Rock, invece, sabato 19 agosto, con Once Upon a Rock: grandi voci, una super band e il Quartetto EoS per gli arrangiamenti di Marco Capicchioni. In scaletta fra gli altri brani storici degli ACDC, Guns n' Roses, Deep Purple e Led Zeppelin. Martedì 22 Rimini Classica propone invece Cricca in concerto con il Quintetto EoS.

Giovedì 17 agosto al Chiringuito del Bagno 60, presentazione del libro 'Amarcord dalla A alla Z', un originale dizionario che declina in 60 voci personaggi, luoghi e situazioni del film ‘Amarcord’ di Federico Fellini. Marco Leonetti ne parla con gli autori, Davide Bagnaresi e Gianfranco Miro Gori.

Come di consueto al mercoledì il centro storico si anima con i musei e i negozi aperti fino a sera (Rimini Shopping Night), e il mercatino dei bambini in piazza Cavour (Ricordi in soffitta), mentre quello degli Artigiani è in piazza Tre Martiri.

Sul Lungomare da Torre Pedrera a Miramare le serate estive vengono come sempre allietate dalla musica, l’intrattenimento e i mercatini serali organizzati dai Comitati turistici (Cento Giorni in festa). Per il giorno di Ferragosto a Rivabella la serata è animata dallo spettacolo 'Hallo Casadei Show', che racconta attraverso musica, balli, aneddoti e comicità un po’ di storia della Romagna e dei suoi grandi protagonisti. Con le esibizioni danzanti dei campioni Italiani di Folk Sandra Filippi, Mirko Ermeti, Sara Bronzetti, Michelangelo Bettini e dei campioni Mondiali Elisa Fuchi e Christian Ermeti. Con loro, il comico romagnolo Andrea Vasumi che con la sua verve umoristica farà rivivere vizi, virtù, usi e costumi della Romagna. Sul nuovo lungomare di Torre Pedrera si potrà partecipare ad un evento speciale 'Balconi Dance', con musica, balli e divertimento, mentre a Viserba non mancherà il mercatino estivo dell'artigianato locale. A Rivazzurra il 14 agosto (giardini dei bagni 120-128), si balla con lo spettacolo di 'Casadei Marco Danze Show', mentre in via Lecce, martedì 15 agosto, musica e spettacolo con 'Ferragosto People Show'.

Infine domenica 20 agosto il Museo Nazionale del Motociclo di Rimini propone la Mostra Scambio Auto, Moto, Ciclo e Ricambi d'Epoca per tutti gli appassionati.