"Dna Donna" un viaggio musicale tutto al femminile con Valentina Villa e Debora Grossi

Nella cornice della spiaggia al tramonto, a pochi passi dalla riva, mercoledì 23 giugno al Bagno 34 va in scena alle ore 21.00 ‘Dna Donna’, un viaggio musicale tutto al femminile guidato da due giovanissime interpreti riccionesi, Valentina Villa e Debora Grossi. "DNA Donna"’ è un progetto artistico che va ascoltato, osservato, sentito: la cantante e l’attrice sono un’unica entità sullo sfondo della spiaggia; insieme, attraverso due espressioni artistiche complementari, conducono gli spettatori in un itinerario narrativo che spazia dalla musica del ‘600 a Lady Gaga, ponendo al centro la figura della donna nel tempo. Le interpreti stesse sono due donne che, giovanissime, hanno già all’attivo un curriculum invidiabile: Veronica Villa è laureata col massimo dei voti al Conservatorio di Cesena in Canto Rinascimentale e Barocco; Debora Grossi è attrice, scrittrice e collaboratrice di quotidiani locali. Piacere Spiaggia Rimini si conferma palcoscenico importante che valorizza i giovani artisti e dà spazio a nuove proposte, in termini di intrattenimento e di nuovi concept della vita da spiaggia. Veronica Villa Debora Grossi