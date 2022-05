“Doc in Tour” presenta uno straordinario viaggio nel cinema muto italiano con “Italia, il fuoco, la cenere”

Martedì 17 maggio, ore 21, al cinema Tiberio di Rimini terzo appuntamento per la rassegna di documentari regionali DOC in Tour, realizzata in collaborazione con F.I.C.E. Emilia Romagna: in programma “Italia, il fuoco, la cenere” di Olivier Bohler e Celine Gailleurd con la voce narrante di Isabella Rossellini. Biglietto € 4, ingresso gratuito per i possessori della tessera Tiberio Club.



L’accesso alla sala è consentito solo con indosso mascherina ffp2 (obbligatoria). Posti numerati.