"Con voce di Nilde", alla cineteca della città viene proiettato il docufilm su Nilde Iotti

Lunedì 12 dicembre alle ore 17:00 alla Cineteca di Rimini (via Gambalunga, 27) si terrà la proiezione in anteprima del docufilm “Con voce di Nilde”, dedicato a Nilde Iotti.

L’iniziativa è frutto della collaborazione, recentemente avviata tra l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e la Fondazione Nilde Iotti, finalizzata alla promozione dei principi e dei valori di parità giuridica, sociale ed economica fra donne e uomini.

“Nilde Iotti, prima donna a ricoprire il ruolo di Presidente della Camera, ha dato voce nei suoi interventi alla parte più bella della politica, quella del confronto rigoroso e determinato, ma anche costruttivo e rispettoso. Dobbiamo al suo impegno alcune tappe cruciali del percorso del nostro Paese verso una società più giusta e paritaria per tutti, e per le donne in particolare.



Presenzierà alla serata anche Livia Turco, presidente della Fondazione Nilde Iotti e la regista del film Emanuela Piovano per ricordare la figura di Nilde Iotti e introdurre gli spettatori alla visione della pellicola”, sottolinea Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

L’evento è realizzato in collaborazione con la Cineteca e il Comune di Rimini e porterà i saluti la vicesindaca Chiara Bellini.



Nel docufilm ritroviamo la figura internazionale di Nilde Iotti ritratta tra i grandi del ‘900 come nel quadro “I funerali di Togliatti” di Renato Guttuso. Le sue parole si fondono con le immagini di repertorio che ci raccontano la sua visione e diventano dialogo con l’attrice Anna Bonasso.



Ingresso libero fino a esaurimento posti.