8 marzo, Votes for Women! Torna online con il documentario "Opera d'ascolto"

L’Amministrazione comunale di Santarcangelo di Romagna ha scelto di rilanciare e ampliare la rassegna Votes for Women! Santarcangelo per le Donne, coordinata in questa quinta edizione da Chiara Cretella per l’associazione culturale Dry-Art: prevista una serie di incontri online con approfondimenti tematici e ospiti importanti.

L’edizione 2021 è anche l’occasione per il lancio di un nuovo logo, realizzato dalla street artist Gio Pistone (www.giopistone.it), autrice anche dell’immagine-simbolo di questa edizione ispirata la dea Diana, archetipo che rappresenta la forza delle donne, la lotta per la realizzazione e l’indipendenza, la tenacia nel difendere i più deboli. Oltre al consueto cartellone di eventi del mese di marzo, il nuovo logo andrà a identificare tutte le iniziative dedicate al tema della parità di genere realizzate dall’Amministrazione comunale e da FoCuS nel corso dell’anno.

Il primo degli appuntamenti della rassegna è alle ore 18 di lunedì 8 marzo (Giornata internazionale della donna), quando sul canale YouTube di FoCuS sarà trasmesso il documentario sulle azioni “invisibili” di Sisterhood_Opera d’ascolto, progetto a cura di Teatro Patalò realizzato lo scorso novembre in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. A seguire, alle ore 19 sul Canale Soundcloud di Teatro Patalò (https://soundcloud.com/teatropatalo) sarà trasmessa l’opera audio completa del progetto, in cui undici artiste interpretano i testi di alcune autrici fondamentali per riflettere sulla rimozione delle donne nel tessuto culturale e sulla violenza quotidiana. In apertura del video un saluto della sindaca Alice Parma.

Nelle settimane successive altri quattro incontri coordinati da Chiara Cretella con la partecipazione di Pamela Fussi, vice sindaca e assessora alle Pari opportunità: il 12 marzo si parlerà di Donne e precariato con Eloisa Betti, storica dell’università di Bologna. Il 26 marzo il tema saranno i Femminicidi, affrontati dal punto di vista delle famiglie delle vittime insieme alla fotografa Stefania Prandi, con la partecipazione di Isadora Angelini di Teatro Patalò. Il 16 aprile si affronteranno le tematiche legate agli Stereotipi di genere e infanzia, con la scrittrice e attivista Serena Ballista. La rassegna si conclude infine il 23 aprile con l’incontro dal titolo Donne e guerra in Emilia-Romagna, con la storica dell’Università di Bologna Cinzia Venturoli e Giusi Delvecchio, presidente dell’ANPI provinciale di Rimini.

Gli incontri si svolgeranno sempre alle ore 18 e saranno visibili in diretta sulle pagine Facebook di DryArt (https://www.facebook.com/associazioneDryArt) e del Comune di Santacangelo (https://www.facebook.com/ComunediSantarcangelodiRomagna).