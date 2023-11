Appuntamento con il gusto e "Le dolcezze di San Martino", l'appuntamento autunnale di Montescudo

Appuntamento con il gusto. Domencia 12 novembre si terrà la 15° Edizione di "Le dolcezze di San Martino", sesta "Fiera dei Sapori di Montescudo e Monte Colombo".

La manifestazione (a partire dalle ore 12:00), attraverso la quale celebrare il giorno di San Martino, capodanno dell'agricoltura e giorno dal quale partivano i contratti agrari, poiché fissava la fine di un'annata agraria e l'inizio della nuova.

La manifestazione è il contenitore che valorizza i "Sapori di Montescudo e Monte Colombo", consorzio comunale di produttori agricoli, prodotti tipici ed artigianato artistico: vino DOC "Monte dello scudo", formaggi, miele, funghi, patata di Montescudo, terrecotte e stampa a ruggine romagnola, nonché le aziende che le producono, riunite nel Consorzio dei "Sapori di Montescudo e Monte Colombo".

Sarà in vendita anche la "Pagnotta di San Martino", realizzata con prodotti della stagione autunnale, da un'antica e segreta ricetta tramandata nel ristretto territorio della parrocchia di Monte Colombo. La pagnotta è riconosciuta come prodotto agro-alimentare tradizionale dalla Regione Emilia-Romagna.

Sarà allestita una mostra dedicata all'antico mestiere della stampa a ruggine romagnola, il cui luogo d'origine è da molti individuato in Montescudo, con dimostrazioni della lavorazione.

Sin dal mattino si terranno canti e balli della tradizione romagnola e spettacoli musicali.

Le Proloco di Montescudo e Monte Colombo offriranno assaggi di cibi della tradizione locale come i maltagliati ai fagioli, presso lo stand gastronomico aperto dalle ore 12.00.

Nella giornata di sabato 11 novembre (ore 17:00), sarà celebrata la funzione in onore del patrono comunale San Martino di Tours, presso la Chiesa di Monte Colombo.