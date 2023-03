“Dolci Armonie Jazz”: la musica come mezzo di inclusione e supporto per persone con disabilità

Si è svolta mercoledì 1 marzo la conferenza stampa di presentazione di “Dolci Armonie Jazz”, iniziativa fortemente voluta dalla Cooperativa Cà Santino, nata nel 1997 per accogliere giovani e adulti con disabilità e per dare un supporto alle loro famiglie. Per questo progetto, Patrocinato dal Comune di Cattolica, la Cooperativa si è rivolta a Diego Olivieri, già autore di varie iniziative in ambito musicale e aggregativo, in particolare con l’avviato progetto JaZzFeeling, che ha pensato a un progetto dedicato al tema della dolcezza espressa attraverso la musica, coinvolgendo anche l’Associazione Identità Aggreganti, la cui mission è aggregare le persone intorno ai temi della musica, dei luoghi, delle identità, delle passioni.

Primo appuntamento venerdì 3 Marzo alle ore 18:00 con “Jazz Cookies”, il primo degli empatici incontri sonori di “Dolci Armonie Jazz” al Mercato Coperto di Cattolica, con Giancarlo Messina alla chitarra e benjo e Umberto Gnassi al clarinetto e sax. Seguiranno, sempre allo stesso orario, il venerdì 31 marzo “Bomboniere Sonore”, con Maya Ivanova al piano e Jean Gambini al sax. Venerdì 21 aprile “Cosa hai messo nel Caffè”, con Roberto Torri alla chitarra e Diego Olivieri alla voce. Il 19 maggio “Note Dolci come Miele”, con Diego Gasperi al piano e Daniele Mazzucchelli al flauto. i musicisti sono cattolichini e del territorio tra la provincia di Rimini e PesaroUrbino.

La conferenza è stata aperta dal Dott. Pierpaolo Frontini, Direttore di Cà Santino che, ringraziando tutti i presenti, ha spiegato che “A seguito dell’apertura de La Bottega di Ca' Santino presso il Mercato Coperto di Cattolica, la Cooperativa ha voluto realizzare un particolare progetto di attività culturale, sociale e ludica volto a incentivare l’attenzione della comunità cattolichina, e non solo, verso la vita operosa della propria realtà”.

La Presidente della Cooperativa, Meris Campolucci Marchini, ha manifestato tutto il suo entusiasmo per il progetto e ha sottolineato che “gli incontri sono un’occasione per trovarsi e scoprire l’anima di Cà Santino, in cui i ragazzi hanno trovato vicinanza e amore nella quotidiana condivisione della loro vita”.

Il Vicesindaco Alessandro Belluzzi ha espresso pieno sostegno, in quanto “l’iniziativa collega il progetto di comunità alle attività economiche presenti al Mercato Coperto, ed è dunque un buon collegamento per vari aspetti che interessano la città e coinvolgono realtà sensibili al bene comune del territorio”.

L’Assessore Nicola Antonio Romeo è intervenuto esprimendo il suo apprezzamento per un progetto socio-culturale in cui “la musica è un ponte di congiunzione tra le persone e favorisce l’inclusione della disabilità in un percorso d’insieme e interessa aspetti del sociale che uniscono con passione, valorizzando un luogo che storicamente fa parte dell’anima pulsante della città”.

Il Presidente di RivieraBanca Arch.Fausto Caldari ha portato il suo saluto a testimonianza non solo del suo vivo interesse per le iniziative nell’ambito socio-culturale-produttivo, ma anche in rappresentanza di un istituto di credito che, essendo una Banca di Credito Cooperativo, “ha nella sua anima la vicinanza ai luoghi, alle persone, ai fatti che interessano la cultura, la salute, la prevenzione, la sostenibilità, la vita e la produttività del territorio”.



Diego Olivieri, che come direttore artistico ha ideato il progetto, l’immagine e la comunicazione della rassegna, ha spiegato che “il tema della dolcezza vuole coniugare la musica jazz non solo ai prodotti che sono frutto della vita operosa dei ragazzi, ma in particolare a uno stile di vita che favorisce empatia nella relazione quotidiana con persone aventi disabilità”

Al termine della conferenza stampa, Diego Olivieri alla voce e il riminese Roberto Torri alla chitarra, hanno dedicato alla Comunità di Cà Santino e ai presenti “Io che amo solo te”, un brano di Sergio Endrigo che esprime un profondo senso di amore.