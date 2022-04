Domencia Expò, grandi occasioni e le novità di primavera-estate nell'Isola dei Platani

Domenica Expò, dopo il successo di marzo, continuerà a scendere in strada per altre sei domeniche, il 3 e 24 aprile e l’8, 15, 22 e 29 maggio. Dalle ore 9 alle ore 20 all'interno della splendida cornice del Centro Commerciale Naturale Isola dei Platani, esposizioni irripetibili e appetibili per gli acquisti esclusivi della merce esposta davanti alle attività che partecipano. Le attività dell'isola dei platani saranno presenti anche con grandi occasioni e le novità di primavera-estate, in contemporanea al mercatino km0, sul viale. Un’occasione per una passeggiata nel verde approfittando dello shopping tra mille occasioni offerte nei vari negozi aderenti: Caravan suite, Globus abbigliamento, JTD21, La Dolce Vita Boutique, Libreria pensieri belli, Outlet Summer, Qualità Convenienza Assortimento Stile e Moda, Symbol, Wycon cosmetics. Altre attività, si aggiungeranno con l'apertura dopo Pasqua. Info nel sito https://www.isoladeiplatani.it/