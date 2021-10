Arrivano le “Domeniche al museo per famiglie. Una storia davvero divertente”

Domenica 10 ottobre il Museo del Territorio propone l'iniziativa "Domeniche al museo per famiglie. Una storia davvero divertente" in adesione alla giornata nazionale delle Famiglie al museo 2021 del 10 ottobre.

Alle 15.30 al I turno (max 18 bambini) e alle 17.30 al II turno (max 18 bambini) si svolgerà l’incontro dal titolo “I lupi del Malatesta tra armi del diavolo e sacre pitture”. Mentre in giardino i giovani lupetti impareranno i segreti di schioppetti e spingarde insieme alla compagnia di rievocazione storica I lupi del Malatesta il museo si trasformerà in una bottega d'arte medievale dove i partecipanti dipingeranno una pala d'altare rinascimentale dedicata a Sigismondo Malatesta insieme agli operatori del museo.

Si prosegue domenica 17 ottobre con“RievochiAMO Roma. Una giornata di epoca imperiale” alle ore 15. La compagnia di rievocazione storica Legio VI Ferrata APS accampata nel giardino del museo sarà l'occasione per un viaggio nel tempo fino alla Roma imperiale. Durante il pomeriggio saranno proposti a bambini e genitori numerosi laboratori didattici. Le iniziative si svolgeranno in museo e all'aria aperta, nel giardino del Centro della Pesa, condizioni meteo permettendo. La partecipazione è gratuita ed è richiesta la prenotazione in museo ( 0541 600113 oppure museo@comune.riccione.rn.it). Accesso con green pass per i maggiori di 12 anni.