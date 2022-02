Donatella Finocchiaro, Claudia Potenza e Luana Rondinelli portano in scena “Taddrarite”

Intero € 20 – Ridotto € 18 Ridotto per under 25 e over 65 anni

Continua la seconda parte di stagione al Teatro Pazzini e a salire sul palcoscenico di Verucchio mercoledì 9 febbraio 2022, ore 21, 15, saranno Donatella Finocchiaro, Claudia Potenza e Luana Rondinelli con Taddrarite, (che in siciliano significa pipistrelli) uno spettacolo che racconta la vita di tre sorelle, vittime di violenze che vivono rinchiuse nelle loro case, sopraffatte dagli abusi domestici. Il testo, scritto e diretto da Luana Rondinelli, prende vita dall’omertà, da verità inconfessabili che però saranno svelate durante una notte, nel corso della veglia funebre del marito della sorella più giovane



Grottesca e ilare è la visione drammatica della vita di queste donne, si ride e si sorride, e si ha il coraggio di affrontare con sarcasmo le violenze che non avevano mai osato confessare. Una storia “focosa”, crudele, come la mia terra – sottolinea Luana Rondinelli. Una storia vera di donne succubi, schiave, “sciroccate”, prese alla gola dalla morsa del destino che le accomuna, dai segreti stretti in grembo, dalle lingue morse pur di non parlare ed evitare la vergogna per rendersi coraggiose e sopportare le violenze subite dai mariti. Intero € 20 – Ridotto € 18 Ridotto per under 25 e over 65 anni. Prevendite online: www.liveticket.it/teatropazziniverucchio Per informazioni & prenotazioni tel. 320 5769769