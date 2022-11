Lotta alla violenza di genere celebrando il "talento" femminile nell'arte, musica e poesia

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, venerdì 25 novembre presso il Teatro Astra di Bellaria igea-Marina avrà luogo la seconda edizione dell'evento Donna Sapiens Sapiens organizzato dall'Associazione Bell'Arte, con la collaborazione del Presidente del Consiglio con Delega alle Pari Opportunità Cristina Zanotti, e la sponsorizazione del Lions Club del Rubicone, di Vittoria Assicurazioni Agenzia di Bellaria e Tacchificio Zanzani.



La serata, in un periodo che vede i femminicidi in aumento e altrettanto per le violenze di genere, vuole essere un momento positivo e propositivo per celebrare e premiare le donne che si sono distinte nel mondo dell'arte, del canto, della musica e della poesia.

In particolare, in questa edizione sarà premiata Riccarda Casadei produttrice musicale e figlia del maestro Secondo Casadei, Tamara Cantelli giornalista attrice, e da sempre conduttrice di Radio Gamma, Barbara Sirotti attrice e produttrice e autrice di “Aria”, il corto pluripremiato sulla violenza di genere che sarà trasmesso nel corso della serata.

Il salotto artistico vedrà protagoniste il soprano Gladya Rossi, le poetesse Lara Stacchini e Maria Concetta Giorgi e Adele Briani Fioravanti.



Presentatore e ideatore della serata Gianfranco Gori che assieme alla musicista Giulia Gori, condurrà la serata che si presenta davvero varia e ricca di emozioni.



Musiche a cura del Quartetto Jazz Maria Pia Gobbi Quartet.

L’Associazione Bell'arte allestirà all'ingresso del Teatro un'esposizione di lavori dedicati alle donne.



La serata è ad ingresso libero.