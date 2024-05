Si alza il sipario sulla mostra "Donne al voto in Italia e San Marino"

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Lunedì 13 maggio alle ore 11:30, nella sede della Provincia di Rimini (piano terra), si terrà l’inaugurazione della mostra “Donne al voto in Italia e a San Marino”.

La mostra, che ripercorre attraverso una serie di pannelli, con fotografie e testi esplicativi, la storia del voto alle donne in Italia e a San Marino, è organizzata dalla consigliera di parità della Provincia di Rimini, Adriana Ventura, insieme all’Amministrazione provinciale, agli Istituti culturali della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la cultura della Repubblica di San Marino e all’Università degli studi di San Marino, in collaborazione con la Fondazione Archivio Diaristico Nazionale e il Dipartimento di Scienze politiche e internazionali dell’Università di Siena.

All’inaugurazione interverranno la vicepresidente della Provincia di Rimini Daniela De Leonardis, il segretario di stato per l'Istruzione e la Cultura di San Marino Andrea Belluzzi, la consigliera di parità della Provincia di Rimini Adriana Ventura, il direttore degli Istituti Culturali di San Marino Paolo Rondelli e Valentina Rossi del Centro Sammarinese di Studi Storici.

La mostra, ad ingesso gratuito, sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì fino al 28 giugno, con orario continuato dalle ore 9:00 alle ore 16:00