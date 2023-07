Dopo Peter Pan in piazza arriva "Alice nel paese delle meraviglie", conto alla rovescia per lo show estivo

Dopo il successo di pubblico di “Peter Pan nei giardini di Kensington”, Festi Group tornerà a riempire di fiaba e di sogno piazza Malatesta con un nuovo spettacolo Wonderland. La versione di Alice, tra proiezioni, coreografie e musiche ispirato ad un altro amatissimo capolavoro della letteratura Alice nel paese delle meraviglie. Un nuovo progetto di Monica Maimone per il Comune di Rimini, in scena per sei serate ogni venerdì e sabato tra la fine di luglio e la prima metà di agosto.

Ci sono le date dell’evento, interamente gratuito, che si svolgerà ai piedi di Castel Sismondo: esordio nel fine settimana del 28 e 29 luglio, si prosegue il 4 e 5 agosto. Serate finali 11 e 12 agosto. Un mix irripetibile di luci, colori, proiezioni, musica e coreografie illuminerà Piazza Malatesta lasciando a bocca aperta grandi e piccoli.