“Dovlatov. I libri invisibili” in prima visione al Tiberio

Da venerdì 26 a domenica 28 novembre al cinema Tiberio di Rimini è in programma, in prima visione, il film “Dovlatov. I libri invisibili” di Aleksey German jr. con Milan Maric, Danila Kozlovsky ed Helena Sujecka, vincitore dell’Orso d’argento al Festival di Berlino per lo straordinario contributo artistico. Proiezioni alle ore 21, sabato anche alle ore 17, biglietto intero € 7,00, ridotto € 6,00, ridotto Tiberio Club € 5,00.

Il regista Alexey German Jr. per la prima volta volge lo sguardo verso la sua città, la Leningrado degli anni ’70, oggi San Pietroburgo, per ritrarre la vita culturale dei giovani autori dell’epoca.

Sei giorni nella vita quotidiana di Sergej Donatovi? Dovlatov, giornalista nella San Pietroburgo del 1971 e destinato a diventare – una volta emigrato negli Stati Uniti – una delle figure più rappresentative della letteratura russa moderna. Insieme all’amico e poeta Joseph, e a tanti altri membri della comunità artistica cittadina, Dovlatov fa di tutto per non piegare la sua indipendenza creativa alle richieste opprimenti del regime, arrivando a licenziarsi pur di non cedere al compromesso. “Ci vuole coraggio per mantenersi integri quando non si è nessuno”, si ripete Sergej Donatovi? Dovlatov – interpretato dall’ottimo Milan Mari? – dopo essersi licenziato dal giornale in cui sbarca il lunario, per il quale i suoi articoli sono sempre troppo cupi, pessimisti, avversi alle progressive sorti del socialismo.



Biglietteria on line disponibile su www.liveticket.it. Programma completo su www.cinematiberio.it