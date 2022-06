Le drag del different night tornano ad animare la Darsena

Martedì 28 giugno, il Rex Bar di San Giuliano, festeggia la decima edizione di Different Night. A partire dalle ore 21 in scena lo show internazionale delle drag queen della scuderia di Ciri Ceccarini. Sul palco del noto locale riminese la burrosa GwenDollyn dagli Stati Uniti con la sua voce flautata, mentre dai lidi estensi scenderanno a San Giuliano l’esilarante Cicci Monroe con i suoi irresistibili sketch comici e la cabarettista Daiana Ashfield con il suo repertorio capace di unire il meglio dello spettacolo e della musica italiana ai pezzi più irresistibili, iconici del jetset anglosassone e d’oltreoceano. “Il risultato sarà uno spettacolo eccezionale e godibile di assoluto gradimento – spiega Ciri – che ormai, posso garantire, è amato ovunque ed è divenuto tra i più ricercati nelle notti romagnole. Il Different Night, infatti, quest’estate celebra il suo decennale. Dieci anni trascorsi in un baleno senza perdere nulla in estro e freschezza. Merito delle nostre irresistibili performer en travesti che non soltanto non deludono mai ma riescono sempre a stupire un po’ di più”

