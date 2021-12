“Drive My Car”, il nuovo film di Ryûsuke Hamaguchi, al Tiberio

Dopo il successo registrato da “Il gioco del destino e della fantasia”, da lunedì 13 a mercoledì 15 dicembre al Cinema Tiberio di Rimini ritorna in prima visione “Drive My Car” la nuova opera di Ryûsuke Hamaguchi, premiata al Festival di Cannes 2021 per la migliore sceneggiatura. Il film, interpretato da Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Reika Kirishima, Masaki Okada e Perry Dizon. Proiezioni alle ore 20.30, mercoledì anche alle ore 16.30, biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5.

Yûsuke Kafuku, un attore e regista che ha da poco perso la moglie per un’emorragia cerebrale, accetta di trasferirsi a Hiroshima per gestire un laboratorio teatrale. Qui, insieme a una compagnia di attori e attrici che parlano ciascuno la propria lingua (giapponese, cinese, filippino, anche il linguaggio dei segni), lavora all’allestimento dello Zio Vanja di Cechov. Abituato a memorizzare il testo durante lunghi viaggi in auto, Kafuku è costretto a condividere l’abitacolo con una giovane autista: inizialmente riluttante, poco alla volta entra in relazione con la ragazza e, tra confessioni e rielaborazione dei traumi, troverà un modo nuovo di considerare sé stesso, il proprio lavoro e il mondo che lo circonda. Tratto da un racconto di Murakami Haruki presente nella raccolta “Uomini senza donne”, un lungo, complesso e struggente percorso nelle solitudini e nelle fragilità di un gruppo di uomini e di donne la cui vita ruota attorno al teatro.