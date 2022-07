Drupi in concerto, il ritorno sulla scena di un artista molto amato dal pubblico italiano e internazionale

Martedì 12 luglio alle ore 20:15, con le luci del tramonto, nell'incantevole scenario della Terrazza del Castello di Albereto, Rimini Classica in collaborazione con il Comune di Montescudo - Monte Colombo, ospita Drupi, per un grande ritorno sulla scena di un artista amatissimo dal pubblico italiano ed internazionale.

Giampiero Anelli, in arte Drupi, è nato a Pavia, classe 1947. Fa il suo debutto discografico con un 45 giri pubblicato per la Ariston Records, come leader del gruppo Le Calamite. Nel 1972 passa poi alla Dischi Ricordi e nel 1973 partecipa al Festival di Sanremo con Vado via, classificandosi ultimo. Drupi è sul punto di abbandonare la musica ma il brano scala le classifiche di vendita diventando un gran successo in Italia e all’estero, con grande richiamo in Francia, Germania e Inghilterra dove è ospite in numerosi radio e televisivi. Da allora la sua carriera è ricca di successi e canzoni memorabili quali Vado via, Così piccola e fragile, Regalami un sorriso. Questi e molti altri i brani Drupi presenterà al pubblico con la sua inconfondibile voce tra rock e blues, insieme a 2 musicisti della storica band: Luca Cinalli chitarrista e Abramo Riti pianoforte.

Biglietto unico non numerato 20 euro; 15 euro ridotto per ragazzi fino a 14 anni più diritti di prevendita. Prevendita circuito Liveticket abituale.



In caso di maltempo il concerto sarà effettuato nel Teatro Rosaspina di Montescudo.