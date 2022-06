Duilio Pizzocchi sul palco di Sganassau Cabaret

Venerdì 10 giugno, ore 21, in piazza Pascoli a Viserba si potrà assistere allo spettacolo “Sganassau Cabaret”, organizzato dal Comitato turistico, con uno dei maggiori esponenti della comicità emiliana: il bolognese Duilio Pizzocchi. Nel suo spettacolo l’ideatore e protagonista del ‘Costipanzo Show', oltre a esprimere la sua personale comicità, propone alcuni degli esilaranti personaggi che sono gli artefici del suo successo e che ancora oggi sono amati e molto richiesti dal pubblico: Ermete Bottazzi, improbabile camionista; Cactus, tossico di vecchia generazione e la Signora Novella, azionista di maggioranza della Microsoft con la passione dei funerali. In televisione Duilio ha iniziato ideando e presentando programmi per emittenti locali fino ad essere ospite in molti programmi nazionali: da Domenica In al Maurizio al Costanzo Show, fino ad arrivare prima a Zelig Off poi a Zelig Circus.